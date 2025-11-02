L’opció de WhatsApp que pot evitar que t’estafin

Cada vegada hi ha més estafes que es cometen a través d'internet i dels dispositius mòbils, i una de les aplicacions que m'és s'utilitza per dur a terme aquestes activitats il·legals és Whatsapp. El fet que l'ús de l'aplicació de l'empresa tecnològica Meta estigui tan normalitzada en la societat, també entre col·lectius vulnerables com infants i persones grans, fa que aquest canal sigui el predilecte per cometre fraus.
Tot i això, Meta ofereix als usuaris una manera de protegir els seus comptes de Whatsapp de manera que els estafadors ho tinguin extremadament complicat per poder prendre el control. Es tracta del sistema de verificació en dues passes, que consisteix en què, cada vegada que es vulgui entrar a l'aplicació, es demanarà un codi que només l'usuari habitual del compte ha de saber. És a dir, seria quelcom semblant al codi PIN que hem d'entrar per poder desbloquejar el mòbil.
Com activar la verificació en dues passes
Per poder activar aquesta barrera protectora, primer cal obrir l'aplicació i anar a l'apartat "Configuració". A partir d'aquí has de seleccionar l'apartat "Compte" i, una vegada allà petjar sobre "Verificació en dues passes". A partir d'aquí, has de prémer "Activar" i et demanarà un número PIN de 6 dígits. Pensa que aquest número el necessitaràs per poder accedir al Whatsapp, per tant, intenta que sigui un codi que recordaràs fàcilment. Tot i això, per poder recuperar el número en cas que l'oblidem, es pot vincular el compte amb una adreça de correu electrònic la qual es podrà utilitzar per reenviar el codi quan sigui necessari.
Revisar els dispositius vinculats
Després d'activar el mètode de prevenció, és recomanable revisar sovint a quins dispositius està vinculat el compte de Whatsapp. Per poder-los veure en una llista, cal tornar a l'apartat "Configuració" de l'aplicació i seleccionar "Dispositius vinculats". Allà t'apareixeran tots els dispositius que tenen accés al teu compte. Si en detectes algun que sigui desconegut, selecciona'l i prem a l'opció "Tancar sessió". Així, denegues l'accés al teu compte a aquell dispositiu i obligues a tornar a començar el procés de vinculació, el qual, sense el dispositiu mòbil original, és complicat de dur a terme.