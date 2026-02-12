Defuncions a Terrassa: les cerimònies del divendres 13 de febrer del 2026

Aquestes són les cerimònies del divendres 13 de febrer del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Federico Rodríguez Franco, 80 anys
Data de la defunció: 11 de febrer del 2026
Cerimònia: 13 de febrer del 2026, a les 10 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.
Vicenta Presa Moreno, 94 anys
Dala de la defunció: 11 de febrer del 2026.
Cerimònia: 13 de febrer del 2026, a les 11 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.
Chelo Gómez Vales, 92 anys
Dala de la defunció: 11 de febrer del 2026.
Cerimònia: 13 de febrer del 2026, a les 12 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.
Paqui Capel Díaz, 78 anys
Data de la defunció: 11 de febrer del 2026.
Cerimònia: 13 de febrer, a les 16 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.