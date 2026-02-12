Comuns Terrassa renova el seu equip amb la mirada posada en el 2027

Comuns Terrassa ha renovat la seva direcció local i ha presentat el nou equip en una assemblea celebrada aquest dimecres, un pas que marca l’inici d’una nova etapa política per a l’organització a la ciutat. La formació inicia aquest cicle amb la voluntat de reforçar l’organització interna, obrir debats estratègics i avançar en la construcció d’una alternativa política amb l’horitzó posat en el 2027.
Segons va exposar la formació, el nou equip assumeix el lideratge amb el repte de consolidar la presència política de Comuns Terrassa a la ciutat i d’ampliar la seva capacitat d’incidència en els principals debats municipals. En aquest context, subratllen la importància de combinar coherència programàtica, treball continuat i per més visibilitat pública de les propostes que defensa el projecte.
El nou òrgan de direcció està integrat per Glòria B. Soria, responsable de Coordinació i Comunicació; José Cabello, de Relacions Institucionals; Tania Espinosa, de Mobilització; Oscar Galeote, de Model de Ciutat i Transició Ecològica; Paco García, de Moviments Socials i Cultura de la Pau; Rut Martínez, de Serveis Públics; Xavi Martínez Castillo, de Política Municipal; Pamela Navarrete, de Feminismes, i Agnès Petit, d’Organització.
Durant l’assemblea també es va posar sobre la taula la necessitat d’obrir debats estratègics sobre el model de ciutat i de definir els àmbits d’incidència prioritaris. L’objectiu, segons Comuns Terrassa, és reforçar la presència política a la ciutat amb coherència i constància, i fer visible davant la ciutadania quines propostes es defensen.
La formació considera que Terrassa afronta reptes importants en serveis socials, atenció a les persones i qualitat de la gestió pública, en un context marcat pel creixement de discursos d’odi. Davant d’aquest escenari, Comuns Terrassa defensa la necessitat de construir un projecte polític útil al servei de la ciutat, basat en un model sostenible, inclusiu, feminista i verd.