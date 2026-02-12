Terrassa

Terrassa amplia les places de l'Andana i preveu un centre d'acollida per si cal

Suspesa l'activitat pública i els actes de Dijous Gras en una jornada amb equipaments tancats

  • Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
  • Les imatges del temporal de vent a Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 12 de febrer de 2026 a les 12:53
Actualitzat el 12 de febrer de 2026 a les 13:05

L'Ajuntament de Terrassa ha activat un dispositiu especial per atendre les persones sense llar davant les fortes ratxes de vent. Els Serveis Socials han informat que el servei de l'Andana ha ampliat la seva capacitat fins a les deu places per donar cobertura a qui ho necessiti. A més, el consistori ha previst l'obertura d'un centre d'acollida d'emergència addicional per si la demanda augmentés durant la jornada.

Activitat suspesa i adeu al Dijous Gras

En paral·lel a l'atenció social, l'activitat ordinària a la ciutat ha quedat aturada. El govern municipal ha ordenat la suspensió de tots els actes previstos, fet que afecta directament la rua i el concert de Dijous Gras, que havien de donar el tret de sortida al Carnestoltes aquesta tarda. També s'ha demanat a les entitats privades que anul·lin qualsevol activitat convocada.

La mesura implica el tancament de biblioteques, centres cívics i instal·lacions esportives durant tot el dia. L'única excepció són les Oficines d'Atenció a la Ciutadania (OAC), que mantenen el servei habitual. Així mateix, es manté la prohibició estricta d'accedir a parcs, jardins i zones verdes pel risc de caiguda d'arbres i branques.

Incidències elèctriques i reforç de Taigua

Per tal de reduir la mobilitat i facilitar el teletreball, l'empresa municipal Egarvia ha deixat inoperativa la zona blava, que serà gratuïta durant tota la jornada per evitar que els veïns hagin de sortir a moure el vehicle.

Pel que fa als subministraments, Taigua ha reforçat les guàrdies per atendre possibles avaries a la xarxa d'aigua i està revisant les obres obertes a la via pública. En l'àmbit elèctric, el matí s'ha saldat amb un tall puntual de llum de sis minuts que s'ha resolt ràpidament i altres incidències puntuals amb el subministrament en alguns barris.

 

  • Reunió del Comitè Municipal d'Emergència per fer seguiment de la ventada

 

Notícies recomenades