Obren a Terrassa la convocatòria per demanar el Bo Lloguer Jove

Oberta a Terrassa la convocatòria per sol·licitar el Bo Lloguer Jove, de fins a 250 euros mensuals per impulsar l’emancipació juvenil. Aquelles persones que vulguin participar en la convocatòria ho poden fer en línia, o presencialment a la seu de la Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa, al carrer del Pantà 30.

L’Ajuntament ha informat que ja està oberta la nova convocatòria del Bo Lloguer Jove, una línia de subvencions gestionada per la Generalitat de Catalunya destinada a facilitar l’accés i el manteniment d’un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d’ús a les persones joves amb recursos econòmics limitats.

Aquest ajut, que compta amb una quantia mensual de 250 euros durant un màxim de dos anys, té per objectiu "contribuir a garantir el dret a l’habitatge de les persones joves en situació de vulnerabilitat i afavorir-ne l’emancipació".

Poden sol·licitar el Bo Lloguer Jove les persones de fins a 35 anys (edat inclosa), que disposin de residència legal a Catalunya i siguin titulars d’un contracte de lloguer o de cessió d’ús d’un habitatge o habitació, i que estiguin al corrent de pagament o en condicions de poder subscriure’l.

Eina clau

El contracte de lloguer o cessió haurà d'estar formalitzat en un termini màxim de dos mesos des de la notificació de la concessió de la subvenció. Per a la regidora de polítiques socials d'habitatge, Lluïsa Melgares, aquest bo "és una eina clau per garantir que cap jove quedi enrere per manca de recursos i les dificultats que això suposa per emancipar-se i desenvolupar el seu projecte de vida. Per aquest motiu, animem a totes les persones de fins a 35 anys que compleixin els requisits a informar-se i sol·licitar aquest ajut".

La sol·licitud per participar es pot presentar en línia, a través del web de Tràmits de la Generalitat de Catalunya habitatge.gencat.cat, o presencialment a través de les Oficines Locals d'Habitatge o delegacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. En aquest sentit, els interessats en presentar la sol·licitud presencialment ho poden fer a la seu de la Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa, situada al carrer Pantà, 30, en horari de dilluns a divendres de 8:30h a 15h. Es pot demanar cita prèvia per telèfon, trucant al 937 336 171, o a través de la pàgina web de cita prèvia.