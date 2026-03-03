El dermatòleg terrassenc Ramón Grimalt alerta sobre la depilació íntima: "El pèl que neix actua com una petita ganiveta"

L'estètica s'ha convertit en un factor determinant en la salut íntima, i les dades comencen a preocupar els especialistes. El reconegut dermatòleg de Terrassa, el Doctor Ramón Grimalt, va participar la setmana passada al programa "Tot és Mou" de TV3, on va llançar un missatge clar i contundent contra la moda de la depilació integral: "Pros, cap ni un. Tots són contres. És un tema purament estètic".
Segons el doctor, el pèl genital no és una qüestió d'higiene, sinó una barrera de protecció natural que estem eliminant, facilitant així la propagació de malalties de transmissió sexual (MTS).
El perill de les "microganivetes"
Grimalt va explicar que el risc augmenta exponencialment en persones amb diverses parelles sexuals. El problema és doble: d'una banda, l'acte de depilar-se genera petites ferides que serveixen de porta d'entrada per a virus i bacteris; de l'altra, la textura del pèl quan torna a créixer actua com un element abrasiu. "Si s’ha afaitat fa poc, el pèl que comença a sortir actua com una petita ganiveta durant el fregament inevitable d’una relació sexual", va alertar el dermatòleg.
Aquest fregament provoca microesgarrapades en zones que el preservatiu no protegeix, com el pubis, convertint-se en el focus principal d'infeccions que s'estan veient actualment a les consultes.
Un dels punts més alarmants de la seva intervenció va ser el vincle entre aquesta tendència estètica i patologies greus. Grimalt va assenyalar que s'ha observat un augment del càncer de coll uterí relacionat amb el VPH, un increment que es vincula, en part, a la moda de retirar-se el pèl genital.
L'excepció: la parella estable
Tot i l'advertència general, el doctor va matisar que el risc és contextual. Si una persona té una parella estable i exclusiva, el risc de contagi és pràcticament inexistent. En aquests casos, Grimalt afirma que cadascú "pot fer el que vulgui amb el seu pèl", ja que no hi ha intercanvi de patògens externs.
En definitiva, la recomanació del metge terrassenc és clara: per salut i prevenció, convé preservar el pèl com a escut biològic davant una realitat on les malalties de transmissió sexual tornen a estar a l'ordre del dia.