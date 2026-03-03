L’Escola Municipal de Música obre la preinscripció per al curs 2026-2027 amb una àmplia oferta

L’Escola Municipal de Música – Conservatori de Terrassa ha obert el termini de preinscripció per al curs 2026-2027, que es podrà formalitzar fins al pròxim 16 d’abril. El centre ofereix una proposta formativa diversa que inclou fins a 27 especialitats instrumentals i itineraris adaptats a infants, joves i persones adultes.
La preinscripció es pot fer preferentment de manera telemàtica a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Terrassa, tot i que també hi ha l’opció presencial a la secretaria del centre. En aquest cas, l’atenció és de dilluns a divendres, de 16 a 18.45 hores, i els dimarts i dimecres, d’11 a 12.45 hores. Al web municipal es pot consultar tota la informació relativa al procés, així com el calendari d’assignació de places i matrícula.
L’oferta educativa de l’escola inclou tallers per a famílies amb infants a partir de quatre anys, programes de sensibilització musical per a nens i nenes de cinc i sis anys, i estudis d’Ensenyament Bàsic i Avançat adreçats a joves i adults. Com a conservatori, el centre també imparteix estudis de Grau Professional, que segueixen un calendari específic: del 18 al 27 de març s’obrirà el període per presentar les sol·licituds per a les proves d’accés.
A més, l’escola posa a disposició de la ciutadania diverses activitats obertes al llarg del curs, com els tallers quadrimestrals d’audició i cultura musical o el cor del taller de teatre musical, adreçats tant a l’alumnat del centre com al públic general.
Jornada de portes obertes
En el marc del procés de preinscripció, el centre celebrarà una jornada de portes obertes el pròxim dimecres 4 de març, a les 18 hores. La sessió començarà amb una xerrada informativa a l’Auditori i continuarà amb una visita guiada per les instal·lacions. Les persones assistents podran conèixer els diferents plans d’estudi, observar classes en funcionament i assistir a un assaig de l’orquestra simfònica del centre.
Les inscripcions per participar en la jornada es poden fer a través del formulari disponible al web municipal. Tota la informació sobre l’oferta formativa i el funcionament del centre, així com un vídeo de presentació, es pot consultar a la pàgina oficial de l’Escola Municipal de Música.