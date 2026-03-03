L’INS Can Roca commemora el 80è aniversari de l’alliberament de Mauthausen

L’INS Can Roca va acollir aquest dilluns a la tarda la presentació de l’exposició Viatge a Mauthausen: Del passat al present, un projecte de memòria històrica elaborat per tres alumnes del centre —Mia Rivera, Irene Cachero i Mar Peñalver— en el marc del seu Treball de Recerca (TDR).
L’acte, celebrat a la seu de l’institut, al carrer Fàtima, s’emmarca dins la participació activa del centre a l’Espai Memòria de Terrassa i referma el seu compromís amb la recuperació de la memòria de l’Holocaust i la prevenció del feixisme a través de l’educació.
Un projecte nascut d’un viatge a l’horror
L’origen de la iniciativa es remunta a l’any 2025, quan les tres alumnes van participar en l’expedició organitzada per l’Amical de Mauthausen per commemorar el 80è aniversari de l’alliberament del camp de concentració de Mauthausen. Aquella experiència vivencial va esdevenir el punt de partida d’un treball acadèmic i personal que ha culminat en la creació de cinc plafons expositius.
Els continguts dels roll-ups recorren l’exili republicà, la deportació als camps nazis i la vulneració dels drets humans, establint ponts entre el passat i el present. Durant la presentació, les autores van explicar el fil conductor de cada plafó i van destacar figures com el fotògraf Francesc Boix, així com la història de Ceferino Ramírez Rey, familiar d’una de les alumnes, mort al subcamp de Gusen.
El retorn a la comunitat educativa
Un dels moments més emotius de l’acte va arribar quan la Mia, l’Irene i la Mar van compartir amb el públic l’impacte personal del viatge. Van descriure el silenci colpidor de la pedrera de Mauthausen i la duresa de l’Escala de la Mort com experiències que han marcat profundament la seva manera d’entendre el món actual.
“Aquesta exposició és el nostre retorn a la comunitat educativa. El viatge no s’acabava a Àustria; l’objectiu era portar aquest aprenentatge aquí per evitar que l’oblit permeti que la història es repeteixi”, van coincidir a assenyalar.
Un recurs pedagògic de futur
L’exposició quedarà instal·lada de manera permanent a l’INS Can Roca com a eina pedagògica per a futurs cursos. El projecte vol contribuir a mantenir viva la memòria històrica i a reforçar la defensa de la democràcia i dels drets fonamentals davant l’augment dels discursos d’odi i la deshumanització.