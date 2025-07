Pepe Motos, exjugador de waterpolo del CN Terrassa, és el detingut per gravar menors als vestidors

José María “Pepe” Motos, fins fa uns mesos porter del primer equip de waterpolo del Club Natació Terrassa, és la persona detinguda com a presumpte autor de les gravacions il·legals a menors als vestidors del Club Natació Terrassa, segons ha pogut confirmar el Diari de Terrassa per fonts properes al cas. En aquest sentit, durant el matí d'aquest dijous, 10 de juliol, les xarxes socials ha començat a assenyalar el porter sabadellenc com la persona detinguda.

Pepe Motos, internacional amb la selecció espanyola, va defensar la porteria del Club Natació Terrassa durant cinc temporades i es va desvincular de l’entitat fa poc més de dos mesos.

La detenció, que es va produir dilluns, respon a una investigació iniciada arran de la denúncia per la descoberta d’enregistraments als vestidors del club. El cas es troba sota investigació per part dels Mossos d’Esquadra i continua obert. Des del Club Natació Terrassa no s’ha emès, de moment, cap comunicat oficial sobre la identificació del detingut. La institució va expressar, però, la seva consternació pels fets i la seva màxima condemna “a qualsevol conducta que atempti contra la intimitat, la seguretat o la dignitat de les persones, especialment dels infants i adolescents”.