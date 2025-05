Pla financer a Terrassa per vigilar la despesa del 2025 i el 2026

El proper ple ordinari de Terrassa aprovarà un Pla Econòmic Financer per als exercicis 2025 i 2026. Comptat i debatut el del 2024, l’administració municipal ha complert la majoria dels paràmetres establerts, dels objectius d’estabilitat pressupostària als quals està obligada per llei orgànica, però l’existència d’un incompliment en la despesa motiva la posada en marxa d’aquest instrument de control.

Així ho ha anunciat aquest dimarts, 20 de maig, el govern local en la comissió informativa de Serveis Generals i Govern Obert, presidida per la tinent d’alcalde responsable de l’àrea, Laura Rivas. De la liquidació del 2024 s’infereix el compliment del propòsit d’estabilitat de pressupost, inclosos el límit de deute i els terminis de pagament, segons la regidora, amb l’excepció de la regla de despesa, que va superar el límit en 3,9 milions d’euros. Aquesta despesa extra, però, no és de caire estructural, sinó bàsicament procedent d’ús de romanents en inversions i altres capítols, ha especificat Rivas.

La comissió informativa ha acordat elevar al ple municipal de maig aquest Pla Econòmic Financer tenint en compte “la previsió i els escenaris”, en especial del 2026. La intervenció general i la Generalitat en seran informades.

Encara cueja l'anterior ple

La suspensió del ple municipal del 25 d’abril, ordenada per l’alcalde, Jordi Ballart, per l’exhibició, per part de la portaveu de Vox, Alicia Tomás, d’una camiseta considerada ofensiva, encara cueja. En la reunió d’aquest dimarts Javier García, regidor del PSC, ha demanat un segon informe de la secretaria general de l’Ajuntament que expliqui i justifiqui, amb jurisprudència, si cal, el perquè de la suspensió.

La decisió de l’alcalde es va sustentar en l’aplicació del Reglament Orgànic Municipal (ROM), però aquest text legal, segons els socialistes, al·ludeix a raons d’ordre públic. El PSC creu que en aquell moment no concorria aquesta circumstància. Al final del ple, fins i tot, va suggerir que l’alcalde podria haver ordenat directament l’expulsió de Tomás.