Pla INUNCAT activat a Terrassa per pluges intenses aquesta tarda

Protecció Civil de la Generalitat ha activat el Pla Especial d’Emergències per Inundacions de Catalunya (INUNCAT) davant la previsió de pluges intenses aquesta tarda i fins a la matinada de demà, amb especial afectació al litoral, prelitoral i Prepirineu Oriental, zones que inclouen Terrassa.
Segons l’avís del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), l’episodi començarà aquest migdia i s’allargarà fins divendres al vespre, amb xàfecs que poden superar els 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts, sovint acompanyats de tempestes i localment de calamarsa. Aquesta tarda, de 14 a 22 hores, hi haurà probabilitat de pluges a Terrassa, amb risc més alt de tempestes entre les 17 i les 19 hores.
Les autoritats recomanen extremar les precaucions en la mobilitat i les activitats a l’exterior, evitant travessar barrancs, rieres, rius o zones inundables. També es demana als ciutadans que protegeixin objectes que puguin ser arrossegats per l’aigua i que no estacionin en punts de risc.
De matinada, les precipitacions podrien continuar afectant el litoral, des de les Terres de l’Ebre fins al Baix Llobregat, i al migdia es podrien reactivar a qualsevol punt del litoral, prelitoral, Catalunya Central i comarques de Girona.
Els veïns poden seguir l’evolució de l’episodi i les incidències a través de les xarxes de Protecció Civil @emergenciescat a X, Facebook i Instagram, i consultar consells de seguretat a interior.gencat.cat/inundacions.