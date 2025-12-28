La pluja aigualeix les expectatives dels artesans: "Si d'aquí a Reis el temps aguanta, ho podem salvar"

El d'enguany ha estat un Nadal passat per aigua i amb unes temperatures que feia anys que no eren tan baixes a l'entrada de l'hivern. Malauradament, aquest és un còctel desastrós per als paradistes de les nombroses fires que se celebren a totes les ciutats de Catalunya. A Terrassa, els que més han patit les conseqüències d'aquesta llevantada han estat els venedors de la Fira d'Artesans, els quals, després d'agafar el relleu de la Fira de Santa Llúcia, han vist com una de les setmanes potents, la de Nadal, se n'ha anat en orris.
"Mai ens havia plogut tant a una fira de Nadal, sí que haviem tingut dos o tres dies de pluja, però mai tanta", ha afirmat al Diari de Terrassa la Maria "Mago" Portela, una de les paradistes que ofereix productes de bijuteria i complements, i ha afegit que, precissament els "dies forts", com el cap de setmana previ al Nadal i el dia 23, han caigut ruixats que han espantat la clientela. "No ve de gust sortir i, a sobre, posar-se a mirar les parades amb el vent, l'aigua i els paraigües és molt molest", ha matissat.
Per sumar encara més factors a la llista d'inconvenients, enguany alguns venedors han patit goteres a les seves carpes, cosa que els ha obligat a protegir el seu gènere, com en el cas de la Mago i el seu fill, o directament a tancar la paradeta fins que el temporal acabés."Les carpes que lloguem estan preparades per agunatar una pluja més aviat normaleta, però amb aquests petats d'aigua que hem tingut, alguna sí que ha causat problemes", ha explicat el president de l'Associació d'Artesans de Terrassa i també paradista a la Fira, Manel Codinas, i ha defensat que l'empresa que els proporciona les estructures "han fet el que han pogut" per resoldre les incidències.
Esperança en la setmana de Reis
Passat ja el Nadal, les esperances dels artesans estan totes en una millora substancial en la meteorologia per poder remuntar la situació. "Quan no plou, la gent respon", ha sostingut Codinas i ha mencionat que "Terrassa ha crescut molt en aquests darrers anys i ve gent d'arreu", cosa que els proporciona més visibilitat i potencials clients. El volum de persones que hi havia a la Plaça Vella dissabte, un dels dies amb més pluja de la setmana, i les persones que hi ha anat diumenge, una jornada majoritàriament assoleiada, no té punt de comparació: "Després de tants dies grisos, la gent tenia ganes de sortir de casa", ha opinat Mago Portela
Així doncs, tot i l'inici tortuós de la campanya d'enguany, els paradistes s'agafen a aquest raig d'esperança (i de llum solar) per poder portar a bon port l'edició d'enguany de la Fira d'Artesans. "Si d'aquí a Reis el temps aguanta, penso que podem salvar la temporada", ha comentat Portela.
Una feina a contracorrent
Els artesans de la Fira viuen les festes de Nadal, Cap d'Any i Reis des d'una perspectiva totalment diferent a la de la majoria de persones. En lloc d'estar pendents de buscar allò essencial per regalar-li a algú o de gaudir tafanejant els mostradors de les carpes, ells hi són a l'altra banda, treballant perquè la resta pugui tenir una bona experiència. "Ho tenim assumit perquè fa molts anys que ens dediquem a aquesta feina i sabem que a les reunions amb família o amics hem de sortir disparats i no podem fer la sobretaula", ha apuntat Codinas.
En tots els casos, els paradistes han explicat que s'ho convinen i adapten els horaris de manera que poden estar una mica per tot. Alguns venedors ho tenen més senzill que d'altres. Per exemple, la família de la Mago viu a Terrassa, per tant els resulta relativament fàcil anar i venir a la parada alhora que acudeixen als compromisos familiars. "De tant en tant, la família i amics ens venen a visitar aquí a la paradeta, fins i tot", ha comentat Portela. En canvi, l'Andrés Monsalve, que té una paradeta plena de figuretes de gossos i gats de marbre fetes a mà, no ho té tan fàcil per passar temps amb la família. "Vinc de Colòmbia i ara mateix estic sol", ha explicat el paradista, encara que, ha dit, el fet de tenir la paradeta el permet estar "entretingut amb la feina" i "així em puc relacionar amb la gent".