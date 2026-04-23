L’Ajuntament estudia un terreny privat per alleugerir la manca d’aparcament a Can Boada

Just fa un mes de l’incendi que va deixar calcinat l’aparcament soterrat del Mercat de Can Boada, i l’Ajuntament confirma el treball en noves alternatives per alleugerir la situació dels veïns afectats. La principal novetat és que el consistori estudia la possibilitat de tancar un conveni amb la propietat d’un terreny privat proper a la zona afectada, actualment pendent de desenvolupament urbanístic, per habilitar-lo com a aparcament provisional.
Segons fonts municipals, aquest espai requeriria un arranjament mínim per fer-lo apte per a l’estacionament de vehicles, una actuació que es planteja com a solució temporal mentre no es resol la situació de l’aparcament afectat per l’incendi. El govern assegura que s’hi està treballant “amb la màxima celeritat possible”, tot i que, de moment, la mesura no està confirmada.
Aquesta iniciativa se sumaria a l’actuació immediata que s’havia dut a terme: l’habilitació d’una zona amb una seixantena de places a la ronda de Ponent, que ja es va posar en marxa pocs dies després de l’incident però que ha resultat insuficient per absorbir els 370 usuaris afectats.
Pel que fa a les alternatives per a col·lectius específics, l’Ajuntament ha acordat un 20% de descompte sobre la tarifa habitual a l’aparcament de la plaça de Lluís Companys per a persones amb distintiu de mobilitat reduïda. Concretament, les condicions d’accés per als usuaris en aquestes condicions seran de 51,46 euros mensuals, en lloc dels 64,32 euros. Tot i això, el consistori informa que, fins ara, només s’han formalitzat cinc abonaments.
Les noves mesures arriben en un context en què els veïns continuen denunciant una manca de solucions efectives. Des de l’incendi, molts usuaris s’han vist obligats a aparcar al carrer o en altres barris, en una zona que ja patia problemes d’estacionament. Mentrestant, els treballs de reparació de l’aparcament continuen encallats a l’espera de l’acord de les assegurances, i els propietaris de places mantenen l’obligació de pagar les quotes malgrat no poder fer ús de l’espai.