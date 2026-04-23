La intel·ligència artificial, el comerç i la gestió de l’arbrat centraran el ple d'abril

L’Ajuntament de Terrassa celebra aquest divendres la sessió ordinària del mes d’abril, on les iniciatives dels grups municipals per transformar la mobilitat i l’espai públic seran les protagonistes. Amb l’objectiu de “fer un ple atractiu”, el debat agilitzarà la lectura dels acords de junta de portaveus.
El govern sotmetrà a votació el nou Pla Director de la Intel·ligència Artificial i un pla de relleu generacional que afecta tant el consistori com les empreses públiques Egarvia, Foment de Terrassa i Habitatge de Terrassa. També es preveu l’aprovació definitiva de l’expropiació per millorar el sanejament al sector oest, una actuació que tindrà impacte en zones com Can Gonteres o les Martines.
Un dels punts clau de l’apartat de mocions serà la proposta d’Esquerra Republicana per regular i diversificar els usos comercials, amb la voluntat d’evitar el “monocultiu” d’establiments en eixos com el centre urbà. Aquesta mesura vol analitzar l’impacte de negocis amb poc valor afegit i fomentar una oferta més equilibrada.
Mobilitat i entorn urbà a examen
La circulació a la ciutat centrarà la proposta del Partit Popular, que planteja l’estudi per implantar “turborotondes” en punts estratègics per agilitzar el trànsit, millorar la seguretat i reduir la contaminació. Per la seva banda, el Partit dels Socialistes posarà el focus en la gestió de l’arbrat urbà, reclamant una millora en la reposició de les peces talades per assegurar la qualitat ambiental de les places i carrers de Terrassa. En el vessant fiscal, Vox proposarà la devolució de l’IBI per als habitatges que es trobin ocupats.
Participació ciutadana i consensos
Les entitats també tindran veu en aquest ple a través d’intervencions com la de l’Observatori dels Drets Socials sobre el dret a l’habitatge infantil o les propostes de les AFA de l’escola Enxaneta i l’Institut Ègara, centrades en la seguretat viària i la manca de recursos educatius, respectivament. Finalment, la sessió recollirà acords institucionals de pes, com la reclamació perquè Terrassa s’integri finalment a la zona tarifària dos del transport públic, el suport als bombers voluntaris i la protecció patrimonial definitiva del retaule de Santa Maria de Toudell.
Els veïns de la plaça de Rosa Mora que demanen recuperar l’àrea de lliure circulació de gossos assistiran com a oients a la sessió plenària.