Propòsits i reptes de ciutat per al 2026

Terrassa enceta el 2026, un any que es preveu decisiu per definir el futur immediat de la ciutat. Amb el mandat ja en la seva segona meitat, el Diari de Terrassa fa balanç amb els líders polítics dels principals partits sobre l’estat actual i els reptes dels pròxims dotze mesos. L’alcalde Jordi Ballart (TxT), la tinenta d’alcalde Meritxell Lluís (Junts), la cap de l’oposició Eva Candela (PSC), el portaveu d’ERC Pep Forn i la líder del PP Marta Giménez comparteixen els seus propòsits i desitjos per al 2026, alhora que analitzen què ha quedat pendent durant el 2025. Les reflexions que recollim van des de la voluntat del govern d’accelerar la transformació urbana fins a l’exigència de l’oposició de millores immediates en el dia a dia. Tots coincideixen, però, que aquest ha de ser l’any de les oportunitats, de la cohesió als barris i de la consolidació d’una Terrassa més pròspera. La mobilitat, la millora de l’espai públic, l’impuls industrial i la cohesió social es dibuixen com els eixos vertebradors de l’agenda. A continuació, donem veu als protagonistes per desgranar, un per un, els reptes pendents i les esperances d’aquest nou curs.
“El 2026 ha de ser un any per accelerar”
— Jordi Ballart, alcalde (Tot per Terrassa)
De cara al nou any, Jordi Ballart situa com a “principal desig” que Terrassa visqui “uns mesos de més estabilitat política i institucional”. L’alcalde sosté que cal “treballar amb serenitat”, fugint de la “tàctica partidista per desgastar el govern”, per centrar-se a bastir una ciutat “cohesionada, amb menys desigualtats entre barris” i on la qualitat de vida “continuï sent un dels nostres grans actius”. En l’àmbit de la gestió, Ballart diu que l’executiu seguirà “insistint en l’acompliment dels compromisos d’altres administracions”, com un nou CAP Nord, CUAP i l’ampliació del CAP Sud o la nova sortida de la B-40 . També fixa com a reptes desplegar “polítiques valentes davant l’amenaça climàtica”, apostar pel “reforç” dels serveis públics i fer l’administració “més àgil i eficient” per “mantenir la tendència de disminució de l’atur”. Mirant enrere, tot i la “molta” feina feta, reconeix que “alguns projectes i propostes s’endarrereixen”, ja sigui per “operativa interna” o per motius aliens. Fent “autocrítica”, entoma el 2026 amb l’objectiu “d’accelerar, escoltar encara més la ciutadania” i “executar la major part dels compromisos de l’inici de mandat” per construir una ciutat “pròspera, justa i amb futur”.
“Més indústria i caràcter productiu”
— Meritxell Lluís (Junts per Terrassa)
Per a Meritxell Lluís, el 2026 ha de servir “per seguir treballant pel projecte de ciutat que defensem des de Junts: una Terrassa amb ambició, lideratge i oportunitats reals per a tothom”. Lluís defensa que, amb el 2025 al retrovisor, això passa per “reforçar el caràcter productiu de la ciutat, impulsar la indústria, el comerç i l’emprenedoria”. En aquest sentit, apunta la necessitat de “connectar de manera efectiva la formació professional, la universitat i l’empresa”, “retenir talent” i, sobretot, “simplificar l’administració perquè crear activitat econòmica a Terrassa sigui una oportunitat i no un obstacle”. Més enllà de l’economia, Lluís sosté que el model de futur “només és possible si posa les persones al centre”. Reivindica una ciutat “inclusiva, que redueix desigualtats”, que “acompanya les diferents realitats socials i no deixa ningú al marge” i on “el català és una eina d’integració i cohesió social”. La tinenta d’alcalde aposta per una societat “cohesionada i justa” i ho resumeix: “Governar és tenir rumb”, i el destí ha de ser clar: “més progrés, més inclusió i més ciutat”.
“Espai públic, habitatge i la concessió dels autobusos”
— Eva Candela (PSC)
Construir un “projecte polític alternatiu al govern actual” de cara al 2027 és el primer objectiu d’Eva Candela per a aquest any. La cap de l’oposició assegura que volen continuar exercint una tasca “constructiva” , però també “crítica quan convingui”. Entre els eixos que marca per al 2026 hi ha l’habitatge i la millora de l’espai públic, que considera “primordial” per afavorir la cohesió social i frenar l’entrada del discurs de l’extrema dreta. També destaca que serà un “moment clau” per a la mobilitat amb el nou pla 2026-2031 i la futura “concessió dels autobusos” i promet fer un “seguiment exhaustiu” del pressupost municipal. La líder socialista lamenta que el 2025 hagi deixat una “ciutat desendreçada”, amb “poc manteniment i una mica caòtica”. Recorda al govern que “un pla de xoc no és anar fent el manteniment que toca, sinó actuar amb contundència”. També assenyala el “desequilibri entre els barris” com una qüestió no resolta. Candela adverteix que Terrassa està “desconnectada de fòrums importants on s’estan decidint coses”. Critica l’absència de l’alcalde en reunions clau sobre sensellarisme o a l’Arc metropolità, fet que considera un error perquè la ciutat “hi ha de ser”.
“Avançar en mobilitat i la Casa del Poble”
— Pep Forn (ERC)
Per a Pep Forn, el gran propòsit és que Terrassa esdevingui una “ciutat d’oportunitats”, on qualsevol veí pugui “desenvolupar el seu projecte de vida amb tranquil·litat”. Considera que la prioritat absoluta ha de ser “avançar definitivament en la mobilitat sostenible”, ja que detecta “seriosos problemes” que no s’estan resolent. Reclama una millor connexió ferroviària amb noves línies transversals al país i, en l’àmbit local, “apostar de veritat per la zona de vianants” als barris, així com “regular l’aparcament en superfície” i impulsar “nous aparcaments dissuasius”. I adverteix: “ja anem tard”. Forn lamenta que els nous polígons semblin destinats a “acollir empreses logístiques”, fet que “implica sous baixos”. L’alternativa republicana és clara: cal atraure “indústries innovadores” que contribueixin a millorar “la renda per càpita” i els salaris. Fent balanç del govern municipal, afirma que el 2025 “ha faltat valentia”. Com a desig específic, reivindica a l’Estat el retorn de la “Casa del Poble” com un nou equipament que “oxigeni el centre històric” i hi promogui “vida cultural i comunitària”.
“Política amb seny i l’exigència de més seguretat”
— Marta Giménez (PP)
La portaveu del PP, Marta Giménez, demana que l’equip de govern “faci més cas a les propostes” del seu grup i, sobretot, que les compleixi un cop aprovades. Lamenta que el 2025 ha deixat “moltes coses” al calaix i posa com a exemple la regulació dels patinets: “tot i que ara l’Ajuntament s’hi ha posat”, recorda que “portem anys demanant-ho”. En la mateixa línia, denuncia el retard amb les “càmeres de seguretat”, una mesura aprovada al ple fa més d’un any i de la qual “encara estem esperant que les posin”. Mirant els grans projectes de ciutat, Giménez carrega contra l’incompliment de “dues grans promeses electorals” de l’alcalde. Diu que les Rieres “estan igual o pitjor” i es pregunta irònicament on és el “gran Palau d’Esports”. La popular reclama “més partida per a policia” i per al “manteniment de l’asfaltat” i critica que la resta de l’oposició no votés a favor d’aquestes esmenes al pressupost, tot i dir que la seguretat és prioritària. El seu desig final és, resumint les seves expectatives per 2026, “que es faci política amb seny”.