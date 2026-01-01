Aproven inicialment la millora de l’accessibilitat de nou cruïlles de Terrassa

L’Ajuntament va aprovar inicialment aquest 23 de desembre el projecte executiu de millora de l’accessibilitat de nou encreuaments de la xarxa de vianants de la ciutat, corresponent a les fases 2 i 3 del pla municipal d’adaptació de cruïlles. L’actuació té com a objectiu principal facilitar la mobilitat de les persones amb discapacitat, gent gran i vianants en general, especialment en punts amb una elevada intensitat de pas.
El projecte se centra en la renovació i adaptació de passos de vianants i voreres situats a l’est del nucli urbà, dins d’una trama urbana consolidada. En concret, la fase 2 inclou sis cruïlles: carrer del Duero amb carretera de Montcada; carrer de Cervantes amb Notari Badia; concili Egarenc amb Navas de Tolosa; carrer de Colom amb avinguda de Santa Eulàlia; carrer de Miquel Vives amb Joaquim Costa, i carrer de la Filatura amb Galileu. La fase 3 incorpora tres nous punts: la carretera de Castellar, 366; el carrer de Watt amb Marconi, i el carrer d’Àngel Guimerà amb Germà Joaquim.
Les actuacions preveuen la construcció de nous guals accessibles, l’ampliació de voreres mitjançant les anomenades “orelles” per a reduir la distància que s’ha de recórrer a peu en els passos de vianants i per a obligar els vehicles a reduir la velocitat en acostar-s’hi; la instal·lació de paviment tàctil d’avís i encaminament per a persones amb discapacitat visual; el rebaix de vorades i l’eliminació d’obstacles com pilones o mobiliari mal situat. També es contempla el fresatge i repintat de la senyalització horitzontal, el desplaçament d’embornals i la reposició o reubicació d’enllumenat.
En alguns encreuaments, el projecte incorpora la creació de nous escocells, zones verdes i elements d’estada, amb l’objectiu de fer els espais més amables i segurs. Segons el consistori, les obres no comportaran una pèrdua neta de places d’aparcament: es reubicaran en el mateix entorn.
El termini d’execució previst és de 13 setmanes i el projecte compleix la normativa vigent d’accessibilitat, així com les directrius municipals de disseny de l’espai públic. Un cop superat el període d’exposició pública, el projecte podrà ser aprovat definitivament i licitat.