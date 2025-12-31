La Grossa torna a deixar Terrassa sense premis

La Grossa de Cap d’Any 2025 ha tornat a repartir la sort arreu del territori, però no ha deixat cap dels grans premis a Terrassa, tal com va succeir al 2024. El número guanyador del primer premi ha estat el 01379, venut a El Vendrell, i dotat amb 200.000 euros per bitllet, el més esperat del sorteig, que ha posat el punt final a la jornada. Tot i això, la capital del Vallès Occidental no figura entre les localitats agraciades amb els premis principals.
El segon premi, amb 65.000 euros per bitllet, ha estat per al número 92574, venut íntegrament a Santa Coloma de Cervelló i Girona. El tercer premi, dotat amb 30.000 euros per bitllet, ha recaigut en el 73762, amb bitllets venuts a Parets del Vallès i també a través de la venda per internet.
Pel que fa als quarts premis, el primer ha estat el 29181, amb 10.000 euros per bitllet, venut a Cambrils i Campdurà. El segon quart premi, també dotat amb 10.000 euros, ha estat el 15376, amb sort repartida a Palau-solità i Plegamans, el Vendrell i per via online.
Els tres cinquens premis, amb 5.000 euros per bitllet, han estat per als números 34006, 20005 i 68675. El primer s’ha venut a El Prat de Llobregat i Súria, el segon íntegrament a Barcelona ciutat, i el tercer ha deixat premi a Gelida, tornant a demostrar un repartiment força equilibrat arreu del país.
A Terrassa, però, aquest Cap d’Any la Grossa ha passat de llarg pel que fa als premis importants. Tot i això, els portadors de bitllets amb terminacions premiades —com els números anterior i posterior al primer premi, o les coincidències parcials— també podran recuperar part de l’import jugat o endur-se petits premis, tal com estableixen les bases del sorteig.