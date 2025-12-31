Els Jutjats de Terrassa passen a ser tribunals d’instància amb serveis comuns

El partit judicial de Terrassa s’ha incorporat aquest 31 de desembre al nou model organitzatiu del servei públic de justícia, en el marc del desplegament final de la Llei orgànica 1/2025 d’eficiència judicial. Així, la Generalitat completa una reforma considerada la més rellevant dels darrers 40 anys en l’àmbit judicial a Catalunya.
Terrassa forma part dels 14 partits judicials que entren en vigor en aquesta darrera etapa, la més significativa, ja que concentra prop del 72% de l’activitat judicial del país. El nou sistema transforma els jutjats tradicionals en tribunals d’instància, amb serveis comuns que donen suport transversal a tots els òrgans judicials del partit.
Segons Justícia i Qualitat Democràtica, aquest canvi permet una millor distribució de la càrrega de treball, més especialització dels equips i una organització més eficient, amb l’objectiu de reduir els temps de resposta. La reforma s’ha implementat sense aturar l’activitat judicial.
Aquesta fase afecta 5.430 funcionaris a tot Catalunya i ha suposat la creació de 150 noves places, amb una inversió de més de 6,4 milions d’euros. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, destaca que el desplegament s’ha fet dins els terminis previstos per la Llei i amb un ampli consens institucional i sindical.
Amb la incorporació de Terrassa, el nou model ja funciona als 49 partits judicials catalans, posant les bases d’una transformació estructural del sistema judicial.