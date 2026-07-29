Un projecte de la BCT Xarxa rep un nou reconeixement internacional pel seu model d'accessibilitat i inclusió

El projecte "Biblioteca accessible, inclusiva i sostenible", desenvolupat per la xarxa de biblioteques municipals de Terrassa (BCT Xarxa), ha estat inclòs en el catàleg de Bones Pràctiques de la setena edició del Premi Internacional CGLU – Ciutat de Mèxic – Cultura 21. La candidatura, presentada per l’Ajuntament de Terrassa a través del Servei de Relacions Internacionals, ha obtingut la valoració del jurat per la seva tasca en la promoció d'espais comunitaris d’inclusió i participació cultural.
Aquest reconeixement comportarà la difusió de la iniciativa a la Plataforma Internacional de Cultura de la xarxa Ciutats i Governs Locals Units (CGLU). Amb aquesta incorporació, Terrassa ja suma sis projectes culturals destacats en aquesta plataforma, juntament amb experiències com el Llibre Blanc de la Cultura (2014), Terrassa Ciutat del Cinema (2018), el desenvolupament cultural de la Seu d’Ègara (2020), el Programa Cultura al Territori (2022) i el programa GAS (2024).
Projecció europea de la iniciativa
El guardó de CGLU s'afegeix a altres reconeixements internacionals rebuts per la BCT Xarxa. Anteriorment, la proposta ja va ser seleccionada per participar en la iniciativa europea The Europe Challenge, un programa anual impulsat des de 2020 per la Fundació Cultural Europea per connectar equipaments de tot el continent i promoure solucions innovadores en l’àmbit social i ambiental.
Així mateix, el projecte es presentarà al Fòrum de Cultura de la xarxa EUROCITIES, que se celebrarà a Göteborg el mes d’octubre vinent. La trobada reunirà representants polítics i tècnics de les principals ciutats europees per intercanviar experiències sobre polítiques culturals inclusives i cohesió social.
Inclusió social i xarxa comunitària
El projecte "Biblioteca accessible, inclusiva i sostenible" té com a eix central afavorir la inclusió social i el desenvolupament personal i laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual. En l'actualitat, les sis biblioteques municipals de la ciutat tenen en marxa més d’una cinquantena d’activitats inclusives, organitzades en col·laboració amb una vintena d’agents del territori, com ara serveis municipals, centres educatius i entitats del tercer sector.