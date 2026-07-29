Catalunya entra en la tercera onada de calor de l’estiu: a Terrassa la xafogor apreta però sense valors extrems

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha confirmat que d'aquest dimecres, 29 de juliol, estem immersos en la tercera onada de calor d'aquest estiu, un episodi sostingut que s'allargarà “almenys fins dimecres vinent”. Segons ha explicat la directora del Meteocat, Sarai Sarroca, els avisos per altes temperatures tocaran sostre durant la jornada de dijous, mentre que divendres el mercuri donarà una petita treva a causa de l'arribada de pols subsahariana. A partir de diumenge, però, els termòmetres es tornaran a enfilar i la calor es mantindrà molt intensa durant tota la primera meitat d'agost. El país continua encadenant un període extremadament càlid on només la presència de pluges de cara a la segona meitat del mes podria aportar un cert alleujament tèrmic generalitzat.
Tot i l'abast general de l'episodi, Terrassa esquivarà els registres més extrems de comarques com les de Ponent, on se superaran els 40ºC. A la ciutat ègara, el Meteocat té activat l'avís per calor intensa amb un nivell de perill moderat. Per a dijous i divendres s'esperen màximes de 34ºC, especialment entre les 13 h i les 15 h. La principal dificultat a la ciutat serà la xafogor nocturna, amb nits tropicals on el mercuri se situarà al voltant dels 25ºC i mínimes de 21ºC. Aquestes xifres dificultaran el descans veïnal i mantindran els edificis urbans molt recarregats de calor durant el dia.
Aquesta nova onada s'emmarca en una primera meitat d'estiu inèdita a Catalunya des de 1950 per la freqüència i durada dels episodis càlids. Cal recordar que el darrer episodi d'altes temperatures no va complir els requisits per ser considerat formalment onada, de manera que aquesta és oficialment la tercera de la temporada. Paral·lelament, Protecció Civil manté en alerta els plans PROCICAT i INFOCAT pel perill d'incendi forestal, molt alt a gran part del territori, mentre els Agents Rurals han ampliat el nivell 4 del Pla Alfa a un centenar de municipis.
A Terrassa i el Vallès Occidental, el risc d'incendi se situa en nivell alt. Les autoritats demanen extremar precaucions a l'Anella Verda i Sant Llorenç del Munt. També es recorda mantenir una hidratació constant amb aigua, evitar l'exercici a les hores centrals del dia i fer un seguiment especial de la gent gran, infants i persones amb malalties cròniques.