Quant cobren l'alcalde de Terrassa i els de la resta del Vallès?

El termòmetre salarial dels ajuntaments vallesans té un bon punt de partida a Terrassa. L’alcalde Jordi Ballart va percebre 75.352 euros bruts l’any 2024, una xifra que el situa entre els càrrecs més ben retribuïts de la comarca i que permet mesurar com evolucionen les remuneracions dels principals municipis de l’entorn. Les dades oficials del Ministeri de Funció Pública, publicades a través del sistema ISPA, revelen diferències notables entre poblacions i ofereixen una radiografia precisa dels sous polítics al territori.
A partir d’aquí, el Vallès presenta un panorama variat. Carlos Cordón (Cerdanyola) i Xavier Garcés (Barberà) també superen els 66.000 euros anuals, mentre que Isabel García Ripoll (Santa Perpètua) i Luis Tirado (Ripollet) es mouen en franges lleugerament inferiors però encara per sobre dels 64.000 euros.
Si aixequem la mirada més enllà de la comarca, el rànquing català està encapçalat per Jaume Collboni (Barcelona), amb 104.000 euros, seguit dels alcaldes de l’Hospitalet de Llobregat, Núria Marín i David Quirós, amb 81.901. Just després hi apareix un municipi vallesà: Sant Cugat, amb Josep Maria Vallès (Junts) i els seus 81.483 euros.
La llista continua amb Antoni Balmón (Cornellà), amb 78.157 euros, i Fèlix Larrosa (Lleida), amb un salari de 76.417 euros, que completen els cinc primers llocs.
Hi ha casos on el sou municipal no existeix. Hi ha diversos alcaldes catalans que no cobren per les seves funcions al capdavant dels municipis perquè ocupen altres càrrecs en institucions com, per exemple, la Diputació de Barcelona o són diputats del Parlament o del Senat: és el cas de Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell i també vicepresidenta primera de la Diputació de Barcelona, on percep 7.295,75 euros mensuals. A Matadepera, per exemple, la situació és diferent i el seu alcalde té una dedicació parcial. En aquesta categoria s'hi inclou els alcaldes que o bé s'han dedicat a temps parcial a la batllia durant tot l'any, o bé durant l'any han canviat el tipus de dedicació. El matadeperenc Guillem Montagut, per una dedicació parcial, percep 33.436 euros anuals.
Malgrat l’obligació de transparència, 87 ajuntaments catalans —entre ells Sant Quirze del Vallès— no han tramès informació al Ministeri.
Els sous municipals depenen del volum de població i del règim de dedicació de cada alcalde (exclusiva, parcial o sense dedicació). La limitació salarial està regulada per la Llei de Bases del Règim Local i per la LRSAL, que fixa topalls anuals a través dels pressupostos generals de l’Estat.