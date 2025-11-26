La pastisseria Turull, premi al Millor Torró de Crema de l'Estat: "És el premi a la dedicació després de tants anys"

La pastisseria Turull ha estat proclamada guanyadora de la quarta edició del concurs Millor Torró Artesà de Crema de l’Estat, un certamen organitzat pel Gremi de Pastisseria de Barcelona amb el suport tècnic de l’Escola de Pastisseria del Gremi (EPGB). L’establiment terrassenc s’ha imposat a una trentena de participants procedents de diversos punts de l’estat, després que el seu torró de crema cremada hagi estat el més ben valorat en un tast a cegues, validat davant notari. El jurat ha destacat especialment l’equilibri entre textura i sabor, un aspecte clau en aquesta varietat tan tradicional.
Amb més de 60 anys d’història, la pastisseria Turull, va ser fundada per Joan Turull, qui va presidir el Gremi de Pastisseria de Barcelona entre 1995 i 2014. El negoci és avui liderat per la seva filla, Aniana Turull, que representa la quarta generació familiar dedicada al sector. “Ha estat una grata sorpresa, ens fa molta il·lusió i, sobretot, ganes de seguir treballant”, explica la pastissera, que admet que no s’esperaven gens el reconeixement. “Et quedes en xoc i amb una alegria immensa, pensant en tot el que hi ha al darrere: la constància, el sacrifici i la dedicació de tants anys”. En rebre el premi, Aniana assegura que els primers que li van venir al cap van ser els seus pares, de qui reivindica l’aprenentatge i l’exemple: “Són els mestres que m’han ensenyat tot”.
El certamen consisteix en l’elaboració de tres barres de torró de crema cremada seguint un procés estrictament artesà. El jurat ha valorat sabor, textura i aspecte per seleccionar el guanyador. L’objectiu és reivindicar la qualitat de la pastisseria artesana i estimular la creació d’un producte tradicional d’alt nivell.
El secret del torró de Turull, segons explica Aniana, rau en “jugar amb les textures. Un torró de crema és un maçapà que acaba amb gema cremada, però ha de ser cremós, has de trobar-hi l’ametlla i, sobretot, no hi ha d’haver conservants: aquesta és l’essència de l’artesania”, defensa. També lamenta que aquest ofici esdevingui cada vegada més competitiu i exigent: “Al mercat hi ha de tot, però una pastisseria artesana manté sempre la caducitat curta i la millor matèria primera. No podem baixar mai la qualitat”.
Turull ho celebra “donant gràcies al client i mantenint el meu equi, que és extraordinari. Aquest reconeixement ens dóna força per continuar lluitant i treballant amb la mateixa dedicació que ens ha caracteritzat fins ara”. D’aquesta manera, la pastisseria Turull agafa el relleu de Zaguirre, que ja es va alçar amb el Millor Torró de Crema de l’Estat tot just l’any passat.