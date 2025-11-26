La Generalitat compra 75 pisos per blindar el parc públic

Terrassa blinda 75 pisos al parc públic d’habitatge gràcies a l’acord que la Generalitat ha tancat amb InmoCaixa per adquirir un total de 1.064 habitatges de lloguer a diversos municipis. L’operació, anunciada aquest dimecres pel president Salvador Illa, es canalitzarà a través de l’Incasòl i suposarà una inversió de 87,2 milions d’euros, amb un cost mitjà de 82.000 euros per habitatge. Els pisos passaran a formar part del parc públic de manera estable.
El Sindicat de Llogueteres ha confirmat que la setantena de pisos de Terrassa es troben a Can Colomer, on la protecció havia vençut. Van celebrar que, gràcies a la lluita veïnal, les famílies podran continuar-hi vivint.
El president Illa ha subratllat que aquests més de mil pisos estaven a punt de deixar de ser habitatge protegit, i que l’adquisició per part del Govern assegura que les famílies que hi resideixen podran continuar-hi vivint amb les mateixes condicions econòmiques. Va destacar que es tracta d’una aposta per ampliar el parc públic i oferir estabilitat als llogaters. Amb aquesta operació, la Generalitat supera els 1.900 habitatges comprats a InmoCaixa en diferents fases al llarg de l’últim any.
Illa ha recordat que l’accés a l’habitatge és la principal preocupació dels catalans i el principal factor de desigualtat i que per garantir-ne l’accés al conjunt de la societat cal “un canvi de paradigma” i “fer més del que s’ha fet fins ara”. Aquí, ha destacat iniciatives com la reserva pública de solars per construir-hi habitatge protegit, o la nova convocatòria del Pla de Barris.
Els pisos es troben repartits en 14 municipis: Barcelona (182), Cornellà de Llobregat (81), L’Hospitalet (112), Mataró (61), Montornès del Vallès (19), Sant Just Desvern (118), Sentmenat (109), Sitges (186), Terrassa (75), Tordera (41), Olot (16), Lleida (49), Tarragona (6) i Sabadell (9). En la majoria de casos, són habitatges ja ocupats que canviaran de propietari però mantindran el règim de lloguer.