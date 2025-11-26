El PSC proposa mesures urgents per pal·liar la manca d'aparcament a Sant Pere Nord

El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) a Terrassa presenta una proposta de resolució al ple municipal per tal d'activar solucions "immediates i urgents" al dèficit d'aparcament que pateix Sant Pere Nord. El tercer barri més poblat de la ciutat viu una situació de "saturació constant", ha alertat el regidor socialista Javier García.
Des del PSC avisen que la problemàtica ve de lluny però s'ha vist agreujada recentment per les obres del Parc de la República. Tot i que els socialistes defensen la necessitat del nou parc, assenyalen que l'eliminació de centenars de places en superfície no s'ha vist compensada per les mesures alternatives, com les places habilitades a l'Avinguda Béjar, les quals consideren insuficients. A això s'hi suma, diuen, que l'aparcament municipal de la Plaça del Primer de Maig té llista d'espera.
Durant la roda de premsa, Javier García ha insistit que, malgrat que el govern municipal està elaborant un Pla d'Aparcaments estratègic per a tota la ciutat, la realitat de Sant Pere Nord requereix accions ja. "La manca d'aparcament no és una percepció subjectiva, és una demanda objectiva i reiterada. Els veïns perden un temps important buscant lloc lluny de casa seva", segons ha afirmat el regidor socialista.
Les quatre mesures clau de la proposta
La moció socialista, que ha estat treballada conjuntament amb l'Associació de Veïns de Sant Pere Nord, planteja solucions provisionals basades en l'aprofitament del sòl disponible mentre no arriben solucions definitives: convenis amb propietaris de solars buits com el de la plaça de la Constitució per fer-ne pàrquings provisionals, condicionament del solar municipal entre l’avinguda del Vallès i la Rambla Francesc Macià mentre no s’hi construeix habitatge tutelat, reordenar el lateral de l’avinguda del Vallès per aparcar-hi en bateria i incloure un aparcament subterrani en el projecte del futur CAP Nord.
El PSC s'ha mostrat convençut que la proposta serà aprovada per la majoria del ple i ha demanat que l'execució d'aquests acords es faci "de la mà de l'associació veïnal" per garantir-ne l'efectivitat.