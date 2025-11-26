Illa ratifica el calendari de la ronda Nord: "És un compromís del Govern començar les obres el 2028"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha confirmat de manera rotunda el compromís del seu executiu amb la ronda Nord, fixant el 2028 com l'any d'inici de les obres. Illa ha assegurat: "És un compromís del Govern el 2028, estem complint els tràmits perquè així sigui".
El cap del Govern ha explicat que així es vol "fer honor al consens històric assolit entre el govern de Catalunya, ajuntaments i cambres de comerç". Ho ha dit a Sabadell durant la conferència "Oportunitats per liderar", on ha subratllat que l'administració no s'aturarà i que la maquinària burocràtica ja està en marxa per connectar Terrassa i Sabadell.
Els deures fets: licitació d'estudis en marxa
Illa ha recordat que el Govern ja ha fet els primers passos administratius: "Tenim licitats estudi informatiu i d'impacte ambiental, i per ser completament curosos amb el territori, redactarem també un estudi paisatgístic i un de mobilitat".
El president ha estat crític amb la inacció anterior, assenyalant que fins ara "no hi havia res en aquest sentit, per tant, hem iniciat tots els tràmits per començar aquestes obres, insisteixo, el 2028".
Supervisió del territori
El president ha garantit que el procés avançarà amb un "diàleg permanent" amb els ajuntaments vallesans i les entitats econòmiques i socials, que tindran la potestat d'anar "verificant els avenços en aquest àmbit". Salvador Illa ha tancat la intervenció recordant l'objectiu final: solucionar els problemes de mobilitat dels ciutadans, una fita que s'aconseguirà amb la ronda Nord i també altres projectes com el futur corredor de bus ràpid Sabadell-Castellar.
Terrassa sumarà pisos al parc públic gràcies a la compra a InmoCaixa
Terrassa serà una les ciutats que incorporaran pisos al parc públic de lloguer assequible gràcies a la compra de 1.064 habitatges per part del Govern a InmoCaixa, a través de l’Incasòl, per un total de 87,2 milions d’euros. L’anunci, que també ha fet el president Salvador Illa, inclou immobles repartits per municipis com Barcelona, Sabadell, Lleida o Tarragona, entre altres. Amb aquesta operació, que inclou habitatges a Terrassa, ja són més de 1.900 els adquirits en el marc de l’acord amb la filial de CriteriaCaixa.