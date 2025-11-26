Habitat estima els pisos a Sala Badrinas per al 2027

Habitat Inmobiliaria estima que les obres per la construcció de 103 habitatges de fins a quatre dormitoris a Sala Badrinas estaran enllestides a finals de 2027. La promotora ha anunciat aquest dimecres que destinarà una inversió global de 22 milions d’euros per aixecar aquest nou complex residencial a Terrassa. La promoció ofereix pisos amb terrassa, plaça d’aparcament i traster de fins a 388.000 euros, a més de disposar d’espais comunitaris com piscina, zones enjardinades i àrea de jocs.\r\n\r\nLa companyia destaca l’impacte econòmic de l’obra, ja que preveu que la construcció generi al voltant de 650 llocs de treball. La promoció també reserva un paquet de 25 habitatges de protecció concertada. Segons informa l’empresa en un comunicat, l’objectiu d’aquesta mesura és contribuir a “millorar l’accés a l’habitatge al municipi”, oferint opcions més assequibles dins d’un entorn de nova construcció.\r\n\r\nUn sector en plena transformació \r\n\r\nAquesta promoció s’insereix en un dels sectors de transformació urbanística més estratègics de la Terrassa actual, on també hi haurà habitatges de Corp, encara pendents de llicència d’obra. L’àmbit de Sala Badrinas, al barri del Segle XX, està reconvertint un antic recinte fabril històric en un nou barri residencial i d’equipaments com l’institut que es preveu per 2029. El sector és clau perquè permet “cosir” la trama urbana i obrir la ciutat cap al sud, tot combinant la modernitat dels nous edificis amb la preservació d’elements del patrimoni industrial.\r\n