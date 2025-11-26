La mostra “ReHabilitem” arriba a Terrassa per sensibilitzar sobre la rehabilitació d’habitatges

L’Oficina de Rehabilitació de Terrassa, situada a la plaça de Ca n’Anglada 8-12, acollirà aquestes festes de Nadal la mostra sensorial i interactiva ReHabilitem, una iniciativa de la Diputació de Barcelona que vol apropar a la ciutadania la importància de la rehabilitació d’edificis i els recursos disponibles per dur-la a terme.
L’exposició, que forma part del projecte REHABILITA coordinat pel Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona (Cateb), té com a objectiu informar i sensibilitzar tant la població com els professionals sobre els beneficis de rehabilitar i sobre el conjunt d’ajuts, programes i serveis que ofereixen les administracions públiques. La proposta es presenta en un format interactiu i sensorial que respon a preguntes clau com què significa rehabilitar, per què és necessari, quines millores es poden aplicar o com accedir als diferents ajuts.
La Diputació de Barcelona, a través de la seva Oficina d’Habitatge, dona suport als municipis en matèria de rehabilitació mitjançant recursos tècnics, jurídics i econòmics relacionats amb la reforma d’edificis, la millora energètica i la gestió d’habitatge assequible. Aquesta tasca inclou l’acompanyament als ens locals que despleguen programes vinculats al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.
La mostra està formada per dos panells principals: un que identifica les mancances dels habitatges actuals i proposa millores senzilles amb impacte directe en la qualitat de vida i l’eficiència energètica, i un altre que explica el procés de rehabilitació i el suport que poden oferir les administracions i els professionals especialitzats.
En itinerància per la província des del 2022, ReHabilitem ha visitat enguany municipis com Caldes de Montbui, Molins de Rei, Berga, Rubí, Mollet del Vallès, Begues, Vilafranca del Penedès i Sant Joan de Vilatorrada abans d’arribar a Terrassa. Tots els municipis poden demanar la mostra, especialment aquells que gestionen programes actius de rehabilitació i transició energètica del parc d’habitatges.
La iniciativa respon a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 11, “Ciutats i Comunitats Sostenibles”, inclòs en l’Agenda 2030. La Diputació de Barcelona integra aquests objectius en les seves polítiques i projectes de suport als governs locals.