Meritxell Cucala substitueix Montserrat Comellas després de 14 anys dirigint l’EUIT

L’EUIT Centre Universitari ha viscut aquest dimecres un emotiu acte de relleu a la direcció de l’escola, amb l’adéu a Montserrat Comellas després de 14 anys al capdavant de l’entitat. Emocionada, la ja exdirectora ha fet un repàs a la seva trajectòria mencionant apunts històrics com ara la Creu de Sant Jordi que va rebre l’EUIT al 2019 en reconeixement al seu centenari, el canvi de nom d’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa a EUIT Centre Universitari, i el pas dels 693 estudiants d’Infermeria i Teràpia Ocupacional al curs 2012-2013 -el primer de la seva direcció-, als més de 1.000 en els diversos graus de l’escola. “Ha estat una experiència que mai hagués pogut imaginar. He gaudit de tirar endavant aquest projecte amb excel·lents companys i professionals que m’han acompanyat”, ha reconegut, amb llàgrimes als ulls, la directora sortint.
L’entrant, Meritxell Cucala, ha tingut també uns minuts de presentació abans del protocolari relleu. “Començo aquesta nova etapa amb il·lusió i el màxim respecte”, ha iniciat, abans d’enrecordar-se’n de Comellas dient que “has estat, durant 14 anys, el motor d’aquest centre. El teu llegat es basa en valors, persones i compromís”.
A l’acte, també hi han estat presents la presidenta del patronat de la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer, Josefina Soler; el vicerector d'estudis i qualitat de la UAB, Ramón Vilanova, i la tinent d’alcalde i regidora de Salut, Laura Rivas, que ha destacat “totes les facilitats i propostes que hem rebut aquests anys de l’EUIT, i els projectes que hem pgut desenvolupar plegats. L’Ajuntament sempre ho agraïrà”.