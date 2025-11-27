La Policia Municipal de Terrassa incorpora un dispositiu tipus “caixa negra” per esclarir sinistres viaris

La Policia Municipal de Terrassa ha incorporat un nou dispositiu d’anàlisi que facilita la investigació de sinistres viaris amb víctimes mortals o ferits. L’eina, operativa des del 17 de novembre a la Unitat d'Investigació d'Accidents de Trànsit (UDIAC), permet recuperar informació clau dels cinc segons previs a un impacte, de manera similar al funcionament de les caixes negres dels avions.
Segons el consistori, el dispositiu es connecta directament al vehicle accidentat i, a través d’una aplicació mòbil, els agents poden accedir a dades tècniques que ajuden a reconstruir el sinistre. Entre aquesta informació hi consten la velocitat, la distància prèvia a l’impacte, els girs de volant, la pressió sobre els pedals o l’ús del cinturó de seguretat. Amb aquestes dades, es genera un informe que posteriorment s’incorpora a l’atestat judicial.
El tinent d’alcalde i regidor de Seguretat, Xavier Cardona, ha destacat que aquesta incorporació suposa “un pas endavant en la modernització dels recursos policials” i ha remarcat que les noves tecnologies permeten avançar “cap a una ciutat més segura”.
Paral·lelament, la Policia Municipal continua renovant la seva flota. Recentment, s’han substituït sis motos BMW de gran cilindrada i, en les pròximes setmanes, s’incorporaran dos turismes Ford Kuga sense kit de detinguts, dos vehicles de paisà i una furgoneta per a la Unitat de Suport Operatiu i Prevenció (USOP). Actualment, el parc mòbil del cos és de 79 vehicles entre cotxes i motocicletes.
Cardona ha subratllat que aquesta renovació “reforça la capacitat operativa i la seguretat en el servei policial”.