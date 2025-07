Busquen més espais a l’Hospital per aparcar mentre es fan obres

Les obres al pàrquing 1 de l’Hospital Universitari de Terrassa estan complicant l’estacionament de pacients i personal sanitari durant aquest estiu i hi haurà més obres a la tardor als aparcaments 3 i 2. Per això, el Consorci Sanitari de Terrassa (CST) i l’Ajuntament treballen per buscar més espais d’aparcament fins a la finalització dels treballs.

Fonts municipals expliquen que el consorci explora la possibilitat d’habilitar provisionalment espais colindants com a aparcament, a més dels contactes que hi ha hagut amb la funerària com a empresa pública més propera a l’hospital, com havia informat el Diari. Actualment, s’ha habilitat un aparcament de terra molt proper a la nova vorera, on part del personal deixa el cotxe i camina fins a l’hospital. El CST també ha format el personal que controla el trànsit dins del recinte per garantir una circulació fluida. Aquesta mesura busca minimitzar les molèsties i garantir una mobilitat òptima dins de les instal·lacions mentre durin els treballs.

En paral·lel, el consorci recomana el transport públic, reforçant les campanyes de sensibilització i recordant la Targeta Verda, per arribar gratuïtament a l’hospital.

Treballs estiuencs

El consorci va escollir aquestes dates per dur a terme les obres amb l’objectiu de minimitzar les afectacions, aprofitant que és el període en què més professionals són de vacances i l’activitat als quiròfans i consultes disminueix. Tot i això, per a molts, arribar en vehicle particular a l’Hospital Universitari de Terrassa s’ha convertit en un repte, ja que tractaments com la quimioteràpia o la diàlisi no s’aturen durant l’estiu. El tancament del pàrquing 1 per la tercera fase d’instal·lació del parc solar fotovoltaic de 2,2 MWp ha generat escenes de vehicles donant voltes per trobar lloc o esperant que algú marxi.

Des del passat 21 de juliol, els aparcaments disponibles han estat el P2, P4 i P6, tots amb menys capacitat que el pàrquing principal. Els problemes es concentren sobretot durant el matí. Les obres es preveuen acabades el 31 d’agost, i fins aleshores poden mantenir-se les dificultats de mobilitat dins del recinte.