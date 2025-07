Un incendi en un habitatge ocupat a Sant Pere Nord obliga a mobilitzar cinc dotacions de Bombers

Un incendi declarat la nit de dimecres, 30 de juliol, en un edifici ocupat del barri de Sant Pere Nord de Terrassa va obligar a mobilitzar cinc dotacions de Bombers i ha posat en alerta les autoritats per l’estat de degradació dels immobles afectats. El foc es va iniciar al número 108 del Camí de Castellar, prop de la cantonada amb el carrer del Doctor Ferran, i es va propagar ràpidament per la part superior de l’edifici.

L’avís el van donar veïns de la zona a les 21.11 hores en detectar flames al terrat. En arribar, els Bombers van trobar un incendi actiu amb flames sortint per una estructura precària —una mena de barraca— situada a la part superior de l’edifici i plena de deixalles. Dues persones que es trobaven al terrat van poder desallotjar l’immoble pel seu propi peu abans de resultar ferides.

L’actuació d’extinció es va allargar fins prop de les 23 hores. Tot i que no es van registrar ferits, el foc va causar danys greus als números 108 i 106 del Camí de Castellar, tots dos ocupats, així com a la façana exterior del número 110, on resideixen veïns afectats de forma indirecta.

Segons els Bombers, la presència d’escombraries i l’estat ruïnós de part de l’edifici —en concret una zona deshabitada amb un forjat en mal estat— haurien afavorit la propagació de les flames. Després d’apagar l’incendi, es va dur a terme una inspecció estructural i es va determinar que tant els immobles 108 i 106 del Camí de Castellar com el número 20 del carrer Doctor Ferran presenten greus deficiències i evidents signes d’insalubritat. S’ha requerit una revisió tècnica urgent per part d’un arquitecte.

La Policia Municipal ha precintat els immobles afectats i ha identificat sis persones que hi vivien de manera irregular. S’ha obert una investigació per determinar les causes exactes de l’incendi i no es descarten noves actuacions. Alguns testimonis asseguren que tant ahir al vespre, abans del foc, com aquest matí, hi ha hagut baralles entre alguns dels ocupants dels habitatges.

El veïnat, que fa temps que denuncia problemes de convivència i inseguretat a la zona, reclama mesures contundents per evitar nous incidents relacionats amb els habitatges ocupats del barri.