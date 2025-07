Els Gegants Nous de Terrassa, protagonistes a Les Santes de Mataró: "Tenim enveja sana"

Els Gegants Nous de Terrassa van ser els convidats d’honor de la Postal de Gegants 2025, un dels actes més emblemàtics de Les Santes, la Festa Major de Mataró, celebrat la tarda del passat dilluns, 28 de juliol. La seva presència va tenir un caràcter molt especial, ja que enguany es commemora el 75è aniversari del casament de la Toneta i en Maneló, els gegants petits de la ciutat. En Maneló, segons la tradició festiva mataronina, és fill de n’Ermessenda i en Ramonet, els Gegants Nous de Terrassa, que també van ser testimonis del casament l’any 1950.

Casament de la Toneta i en Maneló, el 27 de juliol de 1950

Ajuntament de Mataró

La trobada va començar amb una cercavila encapçalada per la Toneta i en Maneló, que van rebre els gegants terrassencs i els van acompanyar fins a l’Ajuntament. Allà els esperaven en Robafaves i la Geganta, i es va dur a terme un ball conjunt, seguit pels parlaments institucionals de l’alcalde de Mataró i del regidor de Cultura de Terrassa, Joan Salvador.

“Les Santes són una festa espectacular. Hi ha un ambient molt arrelat a la cultura popular, i nosaltres vam tenir la sort de viure-ho de prop”, va explicar Jesús Moreno, president dels Geganters de Terrassa. “En arribar, ens van venir a rebre els gegantons, la Toneta i el Maneló. Davant de l’Ajuntament es va fer un ball, i després vam fer una foto amb tots els gegants.”

Tot i la pluja que va caure al cap de poca estona, es van poder fer diversos balls destacats: el de l’Àliga, el de Nans, i el Ball de l’Estapera, interpretat pels Gegants Nous. Després es va reprendre la cercavila.

Tercera visita i primera postal

Era la tercera vegada que els Gegants Nous visitaven Mataró, després de les sortides de 1950 i 1980. Malgrat això, ha estat la primera vegada que participaven en una Postal de Gegants, un acte creat el 1985. “Aquestes sortides són molt especials, com també ho són les de Tarragona o Barcelona, llocs on la cultura gegantera està profundament arrelada”, va dir Moreno. “És molt bonic veure com la gent t’espera, sap què estàs fent, coneix els balls i viu amb passió el món dels gegants.”

Part posterior postal de Gegants 2025, escrit dels Gegants Nous 1

Ajuntament de Mataró

Moreno també va destacar el model de festa que representa Les Santes: “Ens fa una mica d’enveja el que s’ha aconseguit a Mataró. Actes com el No n’hi ha prou o les Postals fan que la gent senti molt seus els gegants. Seria molt bonic tenir actes així també a Terrassa, per transmetre aquest sentiment als terrassencs.”

La visita ha coincidit amb la primera sortida dels Gegants Nous des de l’estrena dels seus nous vestits durant la Festa Major de Terrassa. “Van agradar molt, tant a la ciutat com a Mataró”, assegura el president. Per a l’ocasió, es van recuperar elements originals del 1950: n’Ermessenda va lluir les mateixes joies de fa 75 anys, i en Ramonet va estrenar un nou penjoll amb els colors vermells de la Creu d’Alfons X el Savi, en substitució del daurat.

Amb aquesta visita, es referma un llarg vincle històric i afectiu entre Terrassa i Mataró, que es remunta a mitjan segle XX, quan els Gegants Nous van ser estrenats en el marc d’una trobada provincial que també va comptar amb la participació d’en Robafaves, la Geganta i la Toneta, aleshores encara soltera.