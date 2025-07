Joves de Terrassa amb el papa: “És un regal”

La delegació de 700 joves de la diòcesi de Terrassa que participa aquests dies al Jubileu dels Joves a Roma ha viscut un dels moments més especials del viatge amb l’estreta de mans entre el delegat de la joventut egarenca, el prevere Àlex Serra, i el papa Lleó XIV. L’escena va tenir lloc dimarts a la tarda, després de la missa de benvinguda que el papa va presidir a la plaça de Sant Pere del Vaticà.

Àlex Serra, de 31 anys, explica que tot va passar de manera inesperada: “Just després de la missa de benvinguda, ens tocava a nosaltres celebrar la nostra missa, i vam tenir la sort de coincidir amb el papa en un moment que no estava previst. De cop i volta, va aparèixer molta policia, van tancar els accessos i… va sortir el papa!”. Serra relata que el Sant Pare es va aturar a saludar personalment els assistents d’un dels bancs, i ell es trobava just al final de la fila. “Va ser un regal molt gran. Em va permetre saludar-lo i intercanviar unes paraules amb ell. Ha estat un moment ple de significat”, afirma.

“Va ser una passada. Vam tenir una conversa com de net a avi”, comenta Àlex Serra. “Li vaig demanar un consell com a mossèn jove, per a mi i per a tots els que ho som, i em va dir: ‘Sí, et donaré dos’”, riu una mica, a través del telèfon. El primer va ser “no deixar de pregar, en el dia a dia frenètic, resar és parar, canviar el cor”. El segon, afegeix, “va ser perseverar, en una societat on el compromís costa tant, ser fidels a les nostres decisions”. Finalment, Serra descriu un petit gest del papa: “Quan li vaig dir que era de Terrassa, va dir ‘ah, molt bé’, i a mi em va semblar que ho reconeixia. Va ser una mirada de reconeixement”.

Una experiència memorable per al mossèn de la parròquia de Sant Pere Octavià, a Sant Cugat, que ha estat la cirereta del pastís per als joves que fa mesos que preparen aquest viatge. Missatges com “brutal” o “quin privilegi” s’han escampat ràpidament, tant in situ com entre els mòbils dels joves, just quan els últims autobusos de la diòcesi arribaven a Roma, on s’hi estaran fins al 3 d’agost.

La delegació, encapçalada pel bisbe Salvador Cristau, és la sisena més nombrosa de l’Estat. “Som molta gent aquí a Roma, mossens i catequistes només els acompanyem”, afirma Serra.

El delegat de Joventut de la diòcesi subratlla que la trobada busca oferir “esperança” als joves en un context ple de dificultats. “El que fem aquí és estar sempre actius: xerrades, pregària i visites”, descriu. Serra diu que l’organització de la comitiva egarenca recau en uns cinquanta joves que ho coordinen “amb molta entrega, alegria i esperança, que no és fictícia” i que, com que són de la mateixa edat, connecten millor amb la resta. És una vivència “tremenda”, diu.

Per a molts joves, allotjats als afores de Roma, la trobada suposa un estímul i una experiència de comunitat i religió. L’emoció per l’inici del Jubileu es fa sentir intensament, com explica una de les participants de la diòcesi, l’Anna Carilla: “És una il·lusió enorme, hi ha pregària, però també gimcanes, jocs; és una sort poder compartir fe amb tants joves”.