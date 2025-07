Veïns del barri de la Cogullada han alertat d’una onada de robatoris a l’interior de vehicles durant els darrers dos dies, especialment en zones com l’avinguda Joaquim de Sagrera i la Ronda Ponent. Segons testimonis veïnals i informació policial, el modus operandi dels autors consisteix a rebentar les finestretes petites de vehicles —principalment SUV familiars— per accedir a l’interior i escorcollar els cotxes buscant diners en efectiu. No s’han sostret altres objectes com documentació, carregadors o pertinences personals.

El dimarts 29 de juliol a la tarda, almenys tres vehicles van aparèixer amb els vidres trencats a l’avinguda Joaquim de Sagrera. Els fets també han estat confirmats pels Mossos d’Esquadra, que van rebre un avís per un robatori dins d’un vehicle la matinada de dimarts, al voltant de les 4 hores.

Per la seva banda, la Policia Municipal de Terrassa ha informat que van identificar quatre persones a la zona que estaven generant inseguretat. Dues d’elles van ser denunciades per falta de respecte als agents. Durant el patrullatge, es va localitzar un vehicle amb els vidres trencats i un altre amb signes d’haver estat regirat, tot i que sense indicis de forçament exterior. S’investiga si aquestes persones tenen relació amb els robatoris.

Fonts veïnals no descarten que els fets es repeteixin els pròxims dies i reclamen més presència policial per evitar nous incidents.