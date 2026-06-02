Quins consells donen les estudiants amb millors notes a les PAU 2025?: “És normal l’estrès, però cal pensar que la feina està feta”

NÚRIA PORTA (9,4) - MONTSERRAT ROIG
“És normal l’estrès, però cal pensar que la feina està feta”
“Era molta més nota de la qual em demanaven per entrar, per tant, vaig poder estar molt tranquil·la”, explica la Núria, recordant quan va assabentar-se dels resultats a les PAU. Ara es troba al grau de Farmàcia a la UB “i la veritat és que m’està agradant molt fer temari molt més específic i conèixer gent nova”.
Recordant la seva experiència a la selectivitat, diu que “és normal estar nerviós i tenir estrès, però cal pensar que la feina ja està feta, que t’has preparat moltíssim durant molt de temps, i cal confiar en un mateix”.
Tenia alguns trucs per començar amb bon peu els exàmens: “Anava primer cap a la part que veia que se’m donava millor. Comences amb un exercici que t’agrada, veus que se’t dona bé i ja estàs concentrat per la resta de l’examen”.
I un consell per sobre de tots, que potser passa més desapercebut: “Dormir, molt important. Si no dorms, no descanses, vas cansat i no llegeixes bé l’examen”.
LAURA GARCIA (9,1) - CINGLE
“Quan passes massa hores estudiant, no aprofites el temps”
La bona selectivitat de la Laura li va permetre accedir a Bioquímica a la UAB, una carrera de la qual n’està traient molt suc, i amb la qual està explotant una de les seves passions: el laboratori. “Va ser el que em va fer triar aquests estudis. Sempre m’ha agradat ser al laboratori”.
Tot i això, no va ser fàcil la seva tria. “Una bona nota a les PAU et dona garanties d’entrar pràcticament allà on vulguis. Ara bé, també hi ha la pressió de garantir que la que estàs escollint és la que de veritat vols i la que et fa il·lusió”. En el seu cas, però, va acabar pesant la seva primera opció. “La primera idea que tenia al cap va ser la que vaig triar”.
El fet de creure en el que realment t’agrada per a estudiar és una de les seves grans recomanacions de cara als estudiants de la selectivitat. A banda, també aconsella que no s’atabalin. “Han de trobar moments per fer el que els agrada més enllà d’estudiar: fer esport, trobar-se amb amics… Quan passes massa hores estudiant, no acabes aprofitant el temps. Cal desconnectar!”.
NÚRIA CABAÑAS (9,1) - MONTSERRAT ROIG
“Les PAU no deixen de ser les dues últimes pàgines d’un gran llibre”
La Núria apuntava amunt, cap a un dels graus més cobejats: Medicina, a la UAB. I, gràcies a la seva gran selectivitat, ho va assolir. “Ara estic acabant el primer any, i puc dir que he gaudit tant de la vida universitària com del contingut del grau en sí. Estic molt contenta, molt satisfeta, i aquest primer any ha superat totes les meves expectatives”.
Veient-ho amb perspectiva, ressalta la importància de “confiar en un mateix i el que has estudiat”, perquè, diu, “no deixen de ser les dues últimes pàgines d’un gran llibre”. Ella va fer algunes tècniques per evitar els nervis de darrera hora: “Portava el mateix material que a l’institut; mateix bolígraf, mateixa calculadora,... Qualsevol cosa per estar més confiada”. També era previsora: “Em va ajudar molt deixar les coses preparades amb un dia o dos d’antelació, per evitar ensurts d’última hora”.
Per sobre de tot, no es deixava endur per les emocions. “Evitava sobrepensar en els dubtes dels exàmens, descansava entre proves”.