L'entitat econòmica i social femVallès ha valorat aquest dijous de manera "molt positiva" l'anunci del president de la Generalitat, Salvador Illa, sobre l'acceleració dels estudis per a la construcció de la ronda Nord. L’organització considera que aquest nou impuls pot ser clau per desencallar una infraestructura llargament reivindicada i avisa que "només amb rigor tècnic i participació del territori es podrà definir la millor alternativa pel Vallès". El president de femVallès, Antoni Abad, ha destacat la importància estratègica del projecte, afirmant que "millorarà la mobilitat, reduirà la congestió urbana i reforçarà la competitivitat dels polígons industrials".
Una solució tècnica, no només política
Antoni Abad ha recordat que femVallès, juntament amb altres agents del territori, fa anys que treballa en propostes de connexió viària i ferroviària dins la regió metropolitana. “És el moment de posar a disposició del Govern les propostes treballades durant anys i aportar millores en traçat, integració territorial i mobilitat sostenible”, ha declarat Abad.
L’objectiu de l’entitat és clar: participar activament en la redacció dels estudis. No volen ser només espectadors, sinó agents actius que aportin solucions per garantir que la ronda Nord no sigui només una carretera, sinó una infraestructura planificada “amb una visió metropolitana i integradora, considerant totes les alternatives possibles, incloent-hi el transport públic i la mobilitat multimodal, per assegurar una connexió eficient, sostenible i coherent amb les necessitats reals" de la comarca.
Compromís del departament de Territori
La reacció de femVallès arriba després de l'anunci del president i també d'una reunió mantinguda la setmana passada amb la conselleria de Territori. Segons l'entitat, en aquesta trobada es va constatar la "receptivitat i el compromís" del Departament per treballar de manera continuada amb els serveis tècnics i l'enginyeria encarregada de l'estudi informatiu.
Abad ha conclòs la seva intervenció assegurant que faran un seguiment exhaustiu dels avenços: "Només amb rigor tècnic, diàleg amb el territori i visió global es podrà definir la millor alternativa per al Vallès i per al seu teixit econòmic i social".