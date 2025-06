Ramon Rami Porta, de MútuaTerrassa, reconegut amb el diploma de cirurgià toràcic Honoris Causa

Ramon Rami Porta, cap clínic del servei de Cirurgia Toràcica de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT), va viatjar el passat mes de maig a la província argentina de Córdoba i allà va rebre diverses distincions que contribueixen a posar en relleu la seva professionalitat i el seu compromís amb l’avenç científic. En aquest sentit, el Consell de Metges de la Província de Córdoba -l’òrgan regulador de les titulacions i la deontologia mèdica- va entregar-li el Diploma de Cirurgià Toràcic Honoris Causa.

Aquesta distinció Honoris Causa -fins el moment- només s'havia atorgat en una sola ocasió. En aquesta edició s’ha concedit per reconèixer la seva trajectòria com a especialista en cirurgia toràcica, la seva excel·lència professional, la seva contribució “inigualable” a la medicina i el seu compromís exemplar amb la formació i l’avenç científic.

A més, en el context de del seu viatge a Argentina, el Dr. Rami va impartir una conferència magistral titulada “L'Estat Actual de l'Estadificació del Càncer de Pulmó” a l’Aula Magna de la Universitat Catòlica de Córdoba. Al final de l’acte, la Universitat li va atorgar el reconeixement de “Visitante Ilustre” com a distinció a la seva trajectòria i aportacions en l’àmbit mèdic. Així mateix, la Federación Latinoamericana de Sociedades de Cancerología (FLASCA) li va concedir el Premi “FLASCA 2025” per la seva permanent col·laboració amb el desenvolupament de l’oncologia a Llatinoamèrica.

Dies més tard, en el marc de la 20ª Conferència "Dra. Miryam Losanovscky. Enfoques Multidisciplinarios del Cáncer de Pulmón”, celebrada a Buenos Aires, Rami va pronunciar 3 ponències. En la primera va parlar sobre la 9º Edició de la classificació TNM del càncer de pulmó en l'era de la biologia molecular, en la segona va abordar els criteris de resecció completa en el càncer de pulmó i en la darrera va tractar els malsons que es presenten en les discussions del Comitè Multidisciplinar. Paral·lelament també va participar en una sessió de discussió de casos clínics on va compartir la seva experiència amb diferents professionals.

Les esmentades distincions han arribat tot just un any després que la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR) reconegués també la tasca de Ramon Rami. Va ser el juny de l’any passat durant la 57ª edició del congrés nacional d’aquestes especialitats, celebrat a València. En el marc d’aquesta trobada el Dr. Ramon Rami, va ser homenatjat per “la seva llarga trajectòria i contribució a l’estudi del càncer de pulmó”.

Recordem que el Rami participa, des del 1998, en la revisió periòdica de la classificació d’extensió anatòmica dels càncers toràcics -càncer de pulmó, mesotelioma pleural i tumors epitelials tímics- denominada classificació TNM -pels acrònims de Tumor, Ganglis (Nodes en anglès) i Metàstasis-. Es tracta d’una eina internacional emprada per a definir el pronòstic dels càncers segons la seva extensió. Aquesta classificació, revisada pel Comitè d’Estadificació i Factors Pronòstics de la International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), és utilitzada per tots els hospitals del món en el maneig dels tumors malignes.