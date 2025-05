Rehabiliten un edifici protegit del carrer de Sant Pere

Caminant aquests dies pel carrer de Sant Pere, els més atents s’hauran adonat d’un fet insòlit. Un dels edificis afegits a l’ampliació de l’Inventari de Patrimoni Cultural del 2023 ha aparegut amb un cartell de l’empresa demolidora Hercal.

Crida a la calma i no al pànic. I és que la mateixa empresa informa que no es tracta d’una gran obra que pugui involucrar la façana de l’edifici. Es tracta d’una rehabilitació interior, on es tiraran parets no mestres a terra, paviments i s’enretiraran falsos sostres. Tot plegat, són uns treballs que no afectaran l’exterior de l’edifici, ni a l’estructura del mateix. D’aquesta manera es podrà mantenir la integritat d’un dels edificis que forma part del conjunt arquitectònic del carrer de Sant Pere.

Un edifici amb història

La casa, de tres solars, es compon d’una planta baixa i dos alts. Compta amb pati posterior cobert, i se situa al número 53 del carrer de Sant Pere. Hem de tirar més d’un segle enrere, cap al XIX, per conèixer els orígens d’aquest edifici.

El primer propietari en va ser Lluís Roig Aliguer, qui traslladar la propietat de generació en generació, convertint l’edifici en la llar dels Roig, una reconeguda família de la ciutat. Un dels trets que fa especial aquest edifici, i que potser poca gent coneixia, és que l’any 1901, el mateix Lluís Muncunill n’hi va dur a terme una reforma.

L’historiador i exdirector del Museu de Terrassa, Domènec Ferran, afirma que “l’edifici té un valor arquitectònic i artístic important. Té un estil eclèctic, tirant cap al classicisme. A dalt hi ha un coronament amb unes volutes, amb una barana a la part superior, dues plantes amb tres balcons a cada una...”.

Ferran apunta que l’edifici adquireix importància gràcies al conjunt que forma amb obres properes a ell: “És entre cases que no tenen pràcticament decoració. A la cantonada hi ha l’edifici del Melcior Vinyals -el Magatzem Torras-, el Cercle Egarenc és a la vora, i al costat hi té l’Hotel Peninsular, obra de Muncunill. Formen un conjunt important en aquest sector”. També, en aquest sector i recollits a l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya hi són la Casa Joan Barata, de l’any 1905, i el Gran Casino de Foment, del 1920 -tots dos, d’estil modernista i, evidentment, obres de Lluís Muncunill.

El titular del ple domini de la totalitat de la finca en aquest número 53 del carrer de Sant Pere és, actualment i des del 2023, l’empresa Celilo Ibérica, una societat limitada que es dedica a les finances.

L’Inventari de Patrimoni Cultural

Els béns més valuosos del patrimoni cultural i històric egarenc es troben inclosos en l’anomenat Catàleg de Patrimoni i estan emparats per un Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic-Ambiental que determina quines intervencions s’hi poden dur a terme i com fer-les. Hi ha, però, altres elements patrimonials a la ciutat que poden tenir un cert interès però que, en l’actualitat, només gaudeixen de protecció documental; aquests, un total de 54, es troben recollits en un altre instrument, l’Inventari de Patrimoni Cultural, que el 2023 es va ampliar fins els 328 elements.