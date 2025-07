Renfe comença les obres de millora de l’accés a l’estació de Terrassa Est de la R4

Renfe ha iniciat les obres a l’estació de Terrassa Est, situada a la línia R4 de Rodalies al seu pas per Terrassa, per millorar l’accessibilitat de la terminal, utilitzada per 7.900 viatgers cada dia feiner, segons informa l'operadora en un comunicat aquest dijous.

Els treballs tenen una durada prevista de dos mesos, suposen una inversió de més de 176.000 euros, IVA inclòs, i consisteixen principalment en la millora dels encaminaments des de l’entrada del vestíbul fins a les andanes per garantir un recorregut més segur i accessible per a tots els usuaris, especialment per a persones amb mobilitat reduïda.

Es substituiran les franges grogues antilliscants de les andanes, es milloraran tots els encaminaments amb paviments podotàctils d’advertència en punts que poden suposar un risc i es col·locarà paviment de senyalització en l’embarcament i desembarcament d’escales i ascensors, així com franges d’aproximació a les andanes amb botons adherits i d’indicació del límit de l’andana.

Cada dia feiner, prop de 7.900 viatgers utilitzen aquesta estació, que es beneficiarà directament d’aquestes millores.