Mor el conductor d'un totterreny en sortir de la via a la C-58

Un conductor ha mort avui en un accident de trànsit. El sinistre mortal ha tingut lloc aquest matí a les 11.43 hores al punt quilomètric 33,9 de la C-58 a Vacarisses.

Per causes que encara s’estan investigant, hi ha hagut una sortida de via d’un totterreny. A conseqüència d’això, n’ha mort el conductor. Es tracta de M.A.M, de 72 anys i veí de Vacarisses.

Arran del sinistre, s’han activat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, cinc dotacions de Bombers de la Generalitat i quatre unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).