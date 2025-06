La nova aposta de TAIGUA: un sistema per recuperar aigua regenerada de la depuradora de Terrassa

L’empresa municipal TAIGUA ha posat en marxa un projecte per aprofitar l’aigua regenerada de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Les Fonts, amb l’objectiu de recarregar aqüífers i afavorir una gestió més sostenible dels recursos hídrics de la ciutat. Aquesta actuació s’emmarca dins del Projecte de Transició Digital i Millora en l’Eficiència del Cicle de l’Aigua de Terrassa (EFIAIGUA), finançat per la Unió Europea.

La iniciativa contempla estudiar l’estat actual dels aqüífers i dissenyar les infraestructures necessàries per a transportar-hi l’aigua regenerada, tenint en compte tant les condicions geològiques com hidràuliques. També s’estudiarà com extreure aquest recurs en el futur per poder-lo reutilitzar. Per complir amb aquest objectiu, TAIGUA ha licitat el corresponent estudi d’injecció d’aigua regenerada als principals aqüífers i els projectes bàsics de les conduccions que són necessàries i que inclouen, també, hidrants per a la càrrega de camions de neteja i reg. El pressupost de licitació és de 134.279,75 euros.

El projecte requereix, també, el transport de l’aigua des de l’EDAR fins a la destinació final. Per aquest motiu, la licitació també inclou el projecte bàsic de la conducció d’aigua regenerada des de l’artèria principal fins al polígon industrial de Santa Margarida i la instal·lació de quatre hidrants per a la recàrrega de camions cisterna a l’avinguda del Vallès.

Aquesta actuació s’inclou dins del PERTE de digitalització del cicle de l’aigua, promogut pel Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, i permetrà fer un pas endavant en la modernització del sistema urbà d’aigua a Terrassa. A més de reduir fuites i millorar la xarxa de clavegueram, el projecte EFIAIGUA ajudarà a complir amb les exigències mediambientals europees. Amb un pressupost total de 7.081.006 euros, ha estat beneficiat amb una subvenció de 5,5 milions d’euros en el marc de la segona convocatòria del PERTE.