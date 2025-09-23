Resoltes les 421 sol·licituds d’escolarització fora de termini a Terrassa

Terrassa ha rebut aquest curs un total de 421 peticions de plaça escolar fora de termini als ensenyaments obligatoris (Infantil, Primària i Secundària). Segons dades municipals, tots els casos ja han estat resolts i l’alumnat afectat disposa actualment de plaça assignada.
A Infantil i Primària s’han registrat 260 sol·licituds fora de termini: 94 es van resoldre abans de l’inici de curs i la resta s’han anat tancant progressivament, amb els últims casos solucionats la setmana passada. A Secundària, per la seva banda, hi ha hagut 161 sol·licituds: 34 resoltes abans del setembre i la resta després, amb el darrer cas també tancat la setmana passada.
Des del consistori es reconeix que la resolució d’aquests expedients ha estat especialment complexa, no tant pel volum de casos com per la coincidència amb el calendari. El curs començava el 8 de setembre, només tres dies després que finalitzés el termini de les llistes d’espera. Aquesta circumstància ha deixat molt poc marge de maniobra a les Comissions de Garanties d’Admissió (CGA), que són les encarregades de gestionar l’assignació de places.
A més, no totes les peticions poden atendre’s de manera immediata, ja que molts centres tenen llista d’espera. En aquests casos cal esperar que es tanquin els terminis per poder fer les assignacions sense vulnerar els drets de les famílies que havien participat en el procés ordinari.
Per agilitzar el procediment, les CGA s’han reunit diàriament des del tancament de les llistes d’espera fins que totes les sol·licituds han quedat resoltes. Pel que fa als ensenyaments postobligatoris (batxillerat i cilces formatius), no hi ha informació disponible encara, atès que aquesta la gestiona directament Educació.