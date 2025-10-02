Restauració a les motllures dels vitralls de la catedral

La Catedral del Sant Esperit ha iniciat una actuació urgent per restaurar les motllures dels vitralls situades a més de 22 metres d’alçada, arran del risc de despreniments. També es repintarà el sostre de la nau central per donar més lluminositat a l’interior del temple.
L’alerta va saltar després que, l’any passat, es desprengués una pedra dels perfils superiors dels vitralls. “El primer que es va fer va ser protegir la zona afectada”, explica Miquel Font, delegat episcopal de Patrimoni Cultural. Aquesta setmana s’han començat a instal·lar les bastides que permetran fer la inspecció tècnica.
Un cop completat el muntatge, tècnics de Patrimoni i de l’Ajuntament revisaran in situ l’estat de les motllures i dels vitralls per definir el tractament més adient. Paral·lelament, es renovarà la pintura del sostre, molt enfosquit, amb una nova tonalitat beix que ja s’ha testat i que ha de millorar la llum interior de l’edifici.
Els treballs començaran per la part de davant, des del columbari fins a l’entrada, i en una segona fase avançaran cap a l’altar major. Només el muntatge de les bastides ja requereix unes dues setmanes, i el conjunt de l’obra s’allargarà previsiblement fins a finals d’any o principis del vinent.
Pel que fa al pressupost, s’ha fet un càlcul inicial de 200.000 euros. Tanmateix, encara no es coneix amb precisió la despesa que suposarà la restauració de les motllures, que podria incrementar la xifra. Les humitats, especialment a la façana nord, són un dels factors que haurien afavorit la degradació. “És una intervenció necessària per garantir la seguretat i la conservació d’un bé d’interès cultural local (BCIL)”, remarca Font, que confia que l’actuació donarà un nou aspecte i més llum a la catedral.