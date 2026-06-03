Terrassa

Retards a Rodalies per un robatori de coure

Els trens amb destinació Terrassa poden patir demores de 15 minuts

  • L’Estació del Nord de Terrassa en una imatge d’arxiu -

ARA A PORTADA

Publicat el 03 de juny de 2026 a les 09:01

Els trens de Rodalies amb destinació a Terrassa poden experimentar aquest dimecres retards puntuals d’uns 15 minuts a causa d’un robatori de coure.

Segons ha informat Renfe, la incidència s’ha registrat entre les estacions de Montcada Bifurcació i Fabra i Puig. També es poden veure afectats els trens amb destinació a Manresa.

La companyia ferroviària ha comunicat que el robatori està provocant demores puntuals d’aproximadament un quart d’hora en el servei. De moment, no ha facilitat més informació sobre l’abast de l’afectació ni sobre la previsió de normalització de la circulació.

 

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