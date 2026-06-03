Retards a Rodalies per un robatori de coure

Els trens de Rodalies amb destinació a Terrassa poden experimentar aquest dimecres retards puntuals d’uns 15 minuts a causa d’un robatori de coure.\r\n\r\nSegons ha informat Renfe, la incidència s’ha registrat entre les estacions de Montcada Bifurcació i Fabra i Puig. També es poden veure afectats els trens amb destinació a Manresa.\r\n\r\nLa companyia ferroviària ha comunicat que el robatori està provocant demores puntuals d’aproximadament un quart d’hora en el servei. De moment, no ha facilitat més informació sobre l’abast de l’afectació ni sobre la previsió de normalització de la circulació.\r\n\r\n \r\n