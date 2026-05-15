Salas construirà 37 habitatges a l'antiga fàbrica Pefasa

La promotora Salas construirà una promoció de 37 habitatges a l’antiga fàbrica Peinaje de Fibras Artificiales, coneguda popularment com a Pefasa. L’edifici, obra de l’arquitecte Frederic Vinyals i construït entre 1946 i 1952, se situa a l’illa entre els carrers de Martí Díez, Galileu i Arquimedes.
Segons informa l’empresa, seran pisos d’1, 2 o 3 habitacions, plantes baixes i àtics dúplex amb terrasses àmplies, amb interiors de disseny i zones d’aparcament i trasters.
Un Pla especial urbanístic de protecció patrimonial municipal obliga a conservar 681 metres quadrats del recinte fabril, mentre que la resta de la parcel·la es podrà enderrocar per construir-hi aquests nous habitatges plurifamiliars amb algunes condicions.
El projecte preveu una edificabilitat superior als 3.300 metres quadrats i blocs de fins a quatre plantes al carrer de Martí Díez. El darrer pis es construirà reculat per tal de “no alterar la percepció visual” històrica del carrer. Els habitatges que es construiran ja s’estan comercialitzant a través del web de la promotora.
78 habitatges de l’Incasòl
L’Institut Català del Sòl (Incasòl) ha confirmat aquest divendres que ha comprat 78 habitatges a Terrassa per incorporar-los al parc públic de la ciutat. Aquests pisos formen part d’un gran lot de 1.094 immobles propietat d’InmoCaixa que el Govern ha adquirit per un import de gairebé 90 milions d’euros.
L’operació abasta 14 municipis i amplia en 30 pisos la xifra de compra anunciada a finals del 2025. En el conjunt de l’adquisició també s’hi inclouen 1.014 aparcaments i 239 trasters. A banda de la cocapital vallesana, els habitatges es reparteixen per altres poblacions del territori, com ara Sitges, on s’han adquirit 192 pisos, Barcelona, amb 186, o Sant Just Desvern, amb 120.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha defensat que la compra de pisos ja construïts és “una via ràpida” per ampliar l’oferta de lloguer social i continuar avançant en els objectius marcats pel Pla 50.000.