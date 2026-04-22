La porra dels més venuts

Hem demanat a vuit persones (escriptors, promotors culturals i llibreters) que ens responguin aquestes cinc preguntes.
1. Quin llibre
en català serà el més llegit per Sant Jordi?
2. Quin llibre
en castellà serà el més llegit per Sant Jordi?
3. Quin llibre d'
autor terrassenc serà el més llegit per Sant Jordi?
4. Quin llibre
recomanaries per aquest Sant Jordi?
5. Quina és la teva aposta personal?
Un llibre a descobrir.
PAU GÓMEZ, actor, músic i dramaturg
1. “Crispetes de matinada”, de Regina Rodríguez Sirvent
2. “Comerás flores”, de Lucía Solla Sobral
3. “El silenci d’Anneta”, de Martí Lloveras Serracanta
4. “Cuina o barbàrie!”, de Marina Nicolau
5. “El Petit Príncep”, d'Antoine de Saint-Exupéry
FERRAN PEÑA, president de l'Ateneu Terrassenc
1. “Crispetes de matinada”, de Regina Rodríguez Sirvent
2. “La ciudad de las luces muertas”, de David Uclés
3. “Tot grinyola”, d'Enric Carreras
4. “L’ombra de mitjanit”, de Mònica Bofill
5. “Pel broc gros”, de Josep Puy
MÀRIUS MASSALLÉ, president de la Fundació Torre del Palau
1. “Després del naufragi”, d'Albert Sánchez Piñol
2. "El loco de Dios en el fin del mundo", de Javier Cercas
3. “10 passejades botàniques per l’Anella Verda de Terrassa”, d'Àngel Manuel Hernández
4. “Els moments decisius de JOENTER BALLIMAN”, de Josep Lluís Lacueva
5. "Tren a Maratea", de Vicenç Villatoro
DOMÈNEC FERRAN, historiador i exdirector del Museu de Terrassa
1. "La segona vida de Ginebra Vern", d'Agnés Marquès
2. “La ciudad de las luces muertas”, de David Uclés
3. "Quan era petita", de Pepi Oller
4. “Lavínia”, d'Ursula K. Le Guin
5. “Històries de Barcelona”, de David Martínez Herrada
SÒNIA GUILLÉN, escriptora
1. "El joc del silenci", de Gil Pratsobrerroca
2. “Comerás flores”, de Lucía Solla Sobral
3. "Polonesa", de Vicenç Villatoro
4. "El somni de Gaudí", de Coia Valls
5. "Perdida", de Gillian Flynn
ANTÒNIA CARRÉ-PONS, escriptora
1. “Crispetes de matinada”, de Regina Rodríguez Sirvent
2. “La ciudad de las luces muertas”, de David Uclés
3. "La gran família", d'Antònia Carré-Pons
4. "Peixos", d'Eva Baltasar
5. "Rosa cándida", d'Auður Ava Ólafsdóttir
FRANCINE ZAPATER, escriptora
1. “Crispetes de matinada”, de Regina Rodríguez Sirvent
2. "La sombra del viento" (reedició), de Carlos Ruiz Zafón
3. "Por bruja y hechicera", de Francine Zapater
4. "Daré el cielo por tí", de Jorge Molist
5. "Al subir la marea", d'Ane Odriozola
ÀLVAR MASLLORENS, propietari de la Llibreria La Temerària
1. “Crispetes de matinada”, de Regina Rodríguez Sirvent
2. “La intriga del funeral inconveniente”, d'Eduardo Mendoza
3. “El silenci d’Anneta”, de Martí Lloveras Serracanta
4. “El príncep negre”, d'Iris Murdoch
5. "Una cambra pròpia", de Virginia Woolf