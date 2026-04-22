El TSJC ordena retornar béns a Mina i l’Ajuntament defensa la gestió pública

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictat amb data 18 d’abril una sentència que insta l’Ajuntament de Terrassa a retornar a Mina Pública d’Aigües de Terrassa una sèrie de béns, clients i drets vinculats al procés de municipalització de l’aigua iniciat l’any 2016. Ara bé, l’Ajuntament ha aclarit a aquest diari que aquesta sentència no és ferma i que els serveis jurídics municipals l’estan analitzant per valorar accions, com ara la presentació d’un recurs al Tribunal Suprem en un termini de 30 dies. El consistori subratlla que la resolució reafirma que la totalitat de la xarxa de distribució ha revertit correctament a l’administració local i, per tant, consolida que la infraestructura “és 100% pública”. Així mateix, l’equip de govern destaca que l’acord dictat sobre les finques els dona la raó i “no anul·la l’acord de segregació que es va portar al ple” en el seu moment.
L’Ajuntament posa l’accent en un detall clau sobre la devolució dels clients i l’abastament del centre històric de Terrassa, el barri de Can Parellada i els nuclis d’Aigües Calonge, Aigües Reig i Fontcoberta. Tot i que l’antiga concessionària assegura que això afectaria uns 20.000 abonats (un 20% dels abonats actuals de Taigua), fonts municipals destaquen que la mateixa sentència admet que Mina no ha acreditat mai els clients que reclama. Per aquest motiu, el tribunal exigeix a l’empresa que ho justifiqui documentalment abans de procedir.
En el cas que el consistori no pugui desfer els efectes d’aquest traspàs a causa del temps transcorregut des de la municipalització, la sentència -tot i que es pot recórrer en un termini d’un mes, tal com ha recordat l’Ajuntament- obre la porta a compensar l’antiga concessionària amb una indemnització que podria arribar als 20 milions d’euros.
Els antecedents
Aquest litigi té els seus orígens en els tràmits de la municipalització que el ple municipal va aprovar definitivament el març del 2018 per gestionar el servei de manera directa mitjançant l’entitat pública Taigua. L’any 2021, una sentència d’apel·lació va sol·licitar diferenciar clarament els béns que havien de revertir al municipi dels que pertanyien a l’àmbit privat. El gener del 2024, tot i que el TSJC va avalar la creació de Taigua, va acceptar que alguns béns s’havien de retornar. Mina en va reclamar l’execució forçosa, fet que ha desencadenat l’actual sentència d’abril.