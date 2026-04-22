Crònica d'una diada anticipada: "Puc fer una foto a aquest llibre per comprar-vos-el demà?"

Si el Nadal s’avança setmanes, en el seu vessant comercial i de preparatius socials, amb encesa de llums i cantarelles musicals per onsevulla; si aquella festa popular abans anomenada Castanyada s’escampa en abillaments terrorífics importats també setmanes abans de la seva celebració, per què no podia passar el mateix amb Sant Jordi? Doncs sí, passa el mateix amb la diada de Sant Jordi, aquesta entrega multitudinària al llibre (a les novetats comercials, sobretot) i la rosa, l’un i l’altra units orgànicament en aquestes contrades i aquests dies primaverals. En aquest cas l’avançament no és de setmanes, sinó més contingut: d’un dia, i aquest dimecres, 22 d'abril, ja hi ha hagut aperitiu de Sant Jordi a la Plaça Vella i altres zones del Centre de Terrassa.
Alguns terrassencs han comprat ja els articles obligats, per estalviar-se la gentada d’aquest dijous, la qual cosa no sembla mala decisió en termes d’economia processal i és difícil que provoqui gestos de contrarietat en els receptors d’obsequis. Tampoc cal saber l’origen temporal de tot plegat. El llibre no és producte perible, i molt menys ho són els clàssics no sempre valorats aquests dies de voràgine de novetats , i les roses, si no són de pèssima qualitat, poden aguantar molt bé unes hores. Un parell de parades oferien aquest dimecres flors al passeig del Comte d’Ègara, ja amb ofertes: millor dos que una. El Quico, un client que atalaiava l’horitzó, preferia pensar-s’ho. De vegades, coses del mercat, és millor esperar.
Pregunta d'un client (potencial): “Puc fer una foto a aquest llibre per comprar- vos-el demà?”
On alguns veuen només pètals i portades, uns altres aprecien una espècie de connexió neuronal del cos social en cohesió gairebé forçosa de costum. La Plaça Vella ja estava ocupada per parades de llibres, tant d’establiments especialitzats com d’entitats. “Puc fer una foto a la portada d’aquest llibre per comprar-vos-el demà?”, preguntava un client (potencial) a les responsables de la llibreria Synusia, obtenint, com no, un “sí” com a resposta.
No tot era aproximació preparatòria per a la caça d’aquest dijous. Els nois de Kame Kame han venut alguns exemplars durant el matí, “gairebé tots de còmic infantil clàssic”: de Naruto, de Doraemon. “Ens han preguntat per alguns títol que aquí no tenim i hem enviat els clients a la botiga”, comentava un dels venedors.
El termòmetre
Les consultes a la parada de la Casa del Llibre ja deixaven entreveure el termòmetre del que pot passar aquest 23 d'abril amb “Mentira”, l’última obra de Juan Gómez-Jurado, o “Érem tan joves”, de Sílvia Soler, ambdues obres només a tall d’exemple. Algunes persones es preguntaven “com és que ja hi ha parades un dia abans” però, un cop resituades en aquests temps d’anticipacions, aprofitaven per a, almenys, prendre el pols a l’ambient.
També per comprar al Bambú un “Ticniks”, un dels fenòmens editorials en voga per a primers lectors; per a aquells que en un futur, si no canvien molt els temps, que pot passar de tot, sortiran de casa per complir el ritu dels pètals i les pàgines en un dia d’abril.