Saps on és... aquest mossèn amb monòlit i relleu?

De monuments que tenen com a finalitat homenatjar a algun personatge que ha passat a la història per alguna fita especial o a alguna entitat centenària, se’n poden trobar de totes les formes. Més alts, més grans, rectangulars, arrodonits, amb relleu, amb alguna figura, de pedra o de metall. Tant s’hi val, la qüestió és decidir que n’hi hagi, elaborar-lo, col·locar-lo i inaugurar-lo.
Alguns inclouen diverses modalitats, com passa amb el que es va dedicar a mossèn Homs i que està a la plaça del Rector Homs, com calia esperar, davant del conjunt monumental de les esglésies de Terrassa. És de forma, més o menys, rectangular, però, a dalt llueix un relleu del protagonista.
Com s’explica a la pàgina web Monuments Commemoratius de Catalunya, es tracta d’un “monòlit amb el bust de l’homenatjat de mig perfil en relleu enfonsat, sota el qual hi ha un fragment irregular de la pedra que està polit i que porta la inscripció. A la part inferior del monòlit hi ha la silueta de mossèn Homs incisa en la pedra amb actitud de donar la mà”. A la inscripció es pot llegir Reverendo Doctor / Don José Homs / Ginestà / Tarrasa 1962.
Més obres pels carrers
L’autor va ser Ferran Bach-Esteve, l’escultor que es diu que té més obres pels carrers de la ciutat, algunes de destacades com “Nena amb cérvol”, que es troba als jardins de la Casa Museu Alegre de Sagrera o “Maternitat”, que es pot contemplar en el vestíbul de l’edifici principal del consistori egarenc.
“Josep Homs i Ginestà (1877-1936) va ser rector de la parròquia de Sant Pere durant vint anys, des de 1916 fins a 1936, any en què morí assassinat en els primers temps de la Guerra Civil”, exposa també Monuments Commemoratius de Catalunya.