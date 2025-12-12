El govern de Terrassa impulsa un pacte per la seguretat i reclama els "deures" a la Generalitat

El govern municipal de Terrassa, integrat per Tot per Terrassa (TxT) i Junts per Terrassa, ha anunciat aquest divendres una doble proposta de cara al ple sobre l’estat de la ciutat, que se celebrarà dimarts 16 de desembre a les 9.30 hores. Els dos grups de l'executiu presentaran una iniciativa per impulsar un Pacte local per la Seguretat i la Convivència, i, alhora, una resolució per reclamar a les administracions supramunicipals que desencallin projectes històrics pendents a la ciutat. També demana la celebració urgent de la Comissió Bilateral Ajuntament-Generalitat pendent després de diversos canvis de data.
El ple arriba poques setmanes després de l’aprovació del pressupost municipal i en un context marcat pels resultats del Baròmetre de la ciutat 2025, que identifica la inseguretat, l’habitatge, la immigració i la neteja com a principals preocupacions ciutadanes. L’alcalde, Jordi Ballart, assegura que n’han pres nota: "Llegim els resultats del Baròmetre i recollim el que ens diuen els terrassencs. Coincidim en les necessitats i preocupacions, i per això hem treballat per reflectir-ho al pressupost recentment aprovat".
Un pacte de ciutat
Una de les propostes anunciada és l'impuls d'un pacte per la seguretat local i la convivència. L'objectiu és crear un espai de treball transversal que no només inclogui les forces policials, sinó que integri agents socials i econòmics, entitats veïnals i agents comunitaris.
Segons el regidor de Seguretat, Xavier Cardona, aquesta iniciativa vol evitar l'ús partidista de la seguretat: "El Pacte ha de beure del Pla de Seguretat que vam aprovar fa uns mesos; n’ha de ser el full de ruta, però hem de fer un pas més en sentir-nos-el nostre totes les parts implicades i no fer política partidista d'aquest tema".
La proposta compta amb el vist-i-plau inicial de la Generalitat. El govern municipal ha confirmat que la consellera d’Interior, Núria Parlón, s'ha ofert a treballar conjuntament per millorar tant la seguretat real com la percepció de seguretat a la ciutat.
Des del govern recorden que malgrat la percepció ciutadana, les dades del Ministeri de l'Interior indiquen que, de gener a setembre de 2025, la criminalitat a Terrassa ha disminuït un 9,1% respecte al mateix període de l'any anterior.
Exigència de "deures pendents" a la Generalitat i l'Estat
A més del pacte local, els grups de TxT i Junts portaran al ple una proposta de resolució amb 16 acords específics. Aquests punts recullen demandes d'infraestructures i equipaments necessaris per respondre al creixement demogràfic de Terrassa.
Meritxell Lluís, portaveu de Junts per Terrassa, ha destacat que es tracta de "temes ja compromesos, infraestructures i equipaments necessaris per donar resposta a la ciutadania" com el nou CAP Nord al Parc de la República i l'ampliació del CAP Sud, així com més habitatge públic i l'ampliació de l'oferta de formació professional, entre altres.
En aquesta línia, l'alcalde Ballart ha estat contundent en reclamar la celebració urgent de la Comissió Bilateral Ajuntament-Generalitat i una reunió pendent amb el president Salvador Illa. "Creiem que està trigant la visita del President a la nostra ciutat, la tercera de Catalunya en nombre de població, per desencallar projectes que no només són bons per a Terrassa, sinó per al conjunt del país", ha manifestat Ballart, tot i recalcar que la col·laboració amb les conselleries actuals és lleial i constant.
Amb aquestes propostes, el govern local busca tancar l'any polític posant el focus en la gestió de la seguretat i en la reivindicació del pes de Terrassa davant les altres administracions.